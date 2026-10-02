बता दें कि न्यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में अभी तक कोई वनडे इंटरनेशन मुकाबला नहीं खेला गया। इस फॉर्मेट में यह पहला मुकाबला होगा, जब रविवार को भारत और वेस्‍टइंडीज की टीमें आमने-सामने होंगी। यहां अक्‍सर आईपीएल के मैच खेले जाते रहे हैं। घरेलू रिकॉर्ड्स के आधार पर यहां कि पिच सख्त और सपाट सतह वाली होती है, जिस पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है। यहां एक समान उछाल वाली गेंदों पर बल्‍लेबाज शुरुआत से हावी हो सकते हैं। यहां की स्क्वायर बाउंड्री छोटी हैं, जिसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। गुवाहाटी की तरह ही यहां भी 400 से ज्‍यादा का स्‍कोर आसानी से बन सकता है। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक बार फिर चौकों-छक्‍कों की बारिश देखने को मिल सकती है।