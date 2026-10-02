IND vs WI 3rd ODI: 400 रन लुटाने वाले गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव करेगी टीम इंडिया? जानें किसका कट सकता है पत्ता

India vs West Indies, 3rd ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजर जहां क्लीन स्वीप पर होगी, वहीं वेस्टइंडीज की टीम अपनी लाज बचाने के लिए पूरा दमखम लगाने से नहीं चूकेगी। हालांकि, इस अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम की चिंता गेंदबाजी विभाग ने जरूर बढ़ा दी होगी, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम ने पहली बार मेजबान टीम के खिलाफ 400 का आंकड़ा पार करते हुए 405/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। हालांकि, भारत ने 43.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर मुकाबला जीत लिया था।