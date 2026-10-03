IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में सिर्फ एक तेज गेंदबाज, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा करेंगे ओपनिंग

IND vs PAK Gold Medal Match Update: एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के गोल्ड मेडल मैच में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम में वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन शामिल हैं। टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तानों को हाथ मिलाते हुए नहीं देखा गया। टीम इंडिया में सिर्फ एक तेज गेंदबाज शामिल है, जबकि