टूट गया क्रिस गेल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, लुआन ड्रे प्रीटोरियस बने टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

टाइटंस की ओर से खेल रहे प्रीटोरियस ने टीम को बेहद आक्रामक अंदाज में शुरुआत दी। वह पहली गेंद से बॉलर्स पर हावी नजर आए। अपने साथी सलामी बल्लेबाज के साथ मिलकर उन्होंने पहले विकेट के लिए 7.4 ओवर में 112 रन की साझेदारी की। हैरान करने वाली बात ये थी कि इस शतकीय साझेदारी में सिनेथेम्बा केशिले सिर्फ 14 रन बना सके। इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे लेकिन प्रीटोरियस बड़े शॉट लगाते रहे और रन बनाने की रफ्तार को कम नहीं होने दिया।