IND vs WI 3rd ODI: वेस्टइंडीज के खिलाफ कैसे हाथ से फिसला मैच? कप्तान शुभमन गिल ने बताया हार की असली वजह

IND vs WI 3rd ODI Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले को शाई होप ने टीम इंडिया की मुट्ठी से छीन लिया। 162 रनों की नाबाद पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 351 रन बनाए थे, तो वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवर में ही 5 विकेट गंवाकर 352 रन बना दिए। शाई होप ने 143 गेंद में 162 रन की पारी खेली, जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया।