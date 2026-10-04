IND vs PAK: उम्मीद भी नहीं थी पाकिस्तान ऐसा करेगा! टीम इंडिया के खिलाफ मैच के बाद फैंस ने बताई हकीकत

Fans Reaction on IND vs PAK Gold Medal Match: जापान के निशिन में स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में शनिवार को एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का गोल्ड मेडल मैच खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की टीम थी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 211 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 192 रन बना सकी और 19 रन से मुकाबला हार गई। पाकिस्तान की ओर से हसन नवाज ने 96 रन की पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला और टीम लक्ष्य से दूर रह गई। हालांकि, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को इस तरह के प्रदर्शन की भी उम्मीद नहीं थी।