India vs West Indies 3rd ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज में मेजबान टीम इंडिया ने 2-0 से पहले ही अजेय बढ़त बना रखी है। शनिवार को सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला न्‍यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने मेहमान विंडीज टीम के सामने 352 रन का लक्ष्‍य रखा है। भारत की ओर से जहां रोहित शर्मा ने 85 गेंदों पर 92 रन, रुतुराज गायकवाड़ ने 69 गेंदों पर 57 रन और केएल राहुल ने 87 गेंदों पर 129* रन की पारी खेली है। वहीं, वेस्‍टइंडीज की ओर से जायडेन सील्‍स ने तीन विकेट और कीमो पॉल ने दो विकेट लिए हैं।