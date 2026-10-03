रोहित शर्मा 7 साल बाद PCA स्टेडियम में हुए नर्वस 90’s का शिकार, लेकिन, तोड़ डाले सचिन-गेल के रिकॉर्ड

Rohit Sharma ODI records: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में मेजबान टीम ने पहले ही 2-0 से बढ़त बना रखी है। अब इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला न्‍यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है। जहां शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजर सीरीज में 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप करने पर होगी। ऐसे में सबकी नजर एक बार फिर पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा पर टिकी थीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज रोहित के लिए पहले से ही यादगार रही है। दूसरे वनडे में शतक और 12,000 वनडे रन पूरे करने के बाद उन्‍होंने शनिवार को तीसरे वनडे में न्‍यू चंडीगढ़ में पीसीए इंटरनेशन क्रिकेट स्‍टेडियम में जहां अपने नाम एक और माइलस्टोन जोड़ा है। वहीं, एक अनचाहा रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया है। आइये उनके रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।