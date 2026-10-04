वेस्टइंडीज से मिली हार का असर, वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया को हुआ नुकसान

ICC Men's ODI Team Rankings: शुभमन गिल एंड कंपनी ने भले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली हो, लेकिन आखिरी मुकाबले में हार की वजह से टीम इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें कि वेस्टइंडीज ने तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 10 गेंद शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सीरीज में क्लीन स्वीप होने से खुद को बचा लिया।