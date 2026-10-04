वेस्टइंडीज से मिली हार का असर, वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया को हुआ नुकसान

शुभमन गिल और नितीश कुमार रेड्डी। (Photo- IANS)
ICC Men's ODI Team Rankings: शुभमन गिल एंड कंपनी ने भले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली हो, लेकिन आखिरी मुकाबले में हार की वजह से टीम इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें कि वेस्टइंडीज ने तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 10 गेंद शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सीरीज में क्लीन स्वीप होने से खुद को बचा लिया।
वेस्टइंडीज की जीत के बाद टीम इंडिया की वनडे रैंकिंग पर तो कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन उसकी रेटिंग में एक अंक की गिरावट आई है। अब टीम इंडिया की रेटिंग 115 अंक हो गई है। वहीं, भारत के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद वेस्टइंडीज की रेटिंग में सुधार हुआ है। 10वें स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज की रेटिंग 77 से बढ़कर 79 अंक हो गई है, जो जिम्बाब्वे से 18 अंक अधिक है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में हार के बावजूद टीम इंडिया वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। वनडे टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड दूसरे, दक्षिण अफ्रीका तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पांचवें स्थान पर है। वहीं, इंग्लैंड, श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रमशः छठे, सातवें और आठवें स्थान पर हैं। वनडे टीम रैंकिंग में बांग्लादेश नौवें और वेस्टइंडीज 10वें स्थान पर है।
बिल्कुल, हिंदी में तालिका:
|क्रम
|टीम
|मैच
|अंक
|रेटिंग
|01
|भारत
|36
|4122
|115
|02
|न्यूज़ीलैंड
|35
|3809
|109
|03
|दक्षिण अफ्रीका
|34
|3547
|104
|04
|ऑस्ट्रेलिया
|35
|3568
|102
|05
|पाकिस्तान
|32
|3215
|100
|06
|इंग्लैंड
|34
|3235
|95
|07
|श्रीलंका
|39
|3702
|95
|08
|अफगानिस्तान
|28
|2565
|92
|09
|बांग्लादेश
|39
|3251
|83
|10
|वेस्टइंडीज़
|37
|2924
|79
|11
|जिम्बाब्वे
|18
|1096
|61
|12
|आयरलैंड
|16
|815
|51
|13
|स्कॉटलैंड
|28
|1260
|45
|14
|नीदरलैंड्स
|30
|1309
|44
|15
|अमेरिका
|26
|1035
|40
|16
|नामीबिया
|23
|685
|30
|17
|नेपाल
|33
|939
|28
|18
|ओमान
|24
|658
|27
|19
|संयुक्त अरब अमीरात
|27
|473
|18
|20
|कनाडा
|22
|194
|9
वेस्टइंडीज की पुरुष क्रिकेट टीम को 2027 वनडे विश्व कप में सीधे प्रवेश नहीं मिला है। ऐसे में उसे अगले साल होने वाले क्वालीफायर मुकाबलों में हिस्सा लेना होगा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष आठ टीमों को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है, जिसमें अफगानिस्तान ने भी अपनी जगह पक्की कर ली है। वेस्टइंडीज की टीम 10वें स्थान पर रहने के कारण सीधे क्वालीफाई नहीं कर सकी।
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