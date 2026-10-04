IND vs WI T20I Series: एक तरफ अनुभव, तो दूसरी तरफ युवा जोश… भारत बनाम वेस्टइंडीज सीरीज में देखने लायक होगी टक्कर

वेस्टइंडीज की टीम को पूरी तरह युवा टीम कहना सही नहीं होगा। शाई होप, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड और अकील हुसैन जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम में हैं। लेकिन चयन में भविष्य की तैयारी साफ नजर आती है। सबसे बड़ा उदाहरण 19 वर्षीय कामिल पूरन हैं, जिन्हें पहली बार T20I टीम में जगह मिली है। इसके अलावा 26 वर्षीय क्वेंटिन सैम्पसन भी है, जिन्हें सिर्फ 3 टी-20 इंटरनेशनल मैच का अनुभव है। युवा विकेटकीपर और दाएं हाथ के बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू भी हैं, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ 5 टी-20 मैच खेलने का अनुभव है। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज शमर स्प्रिंगर भी हैं, जिन्होंने अब तक सिर्फ 7 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और कुल 9 विकेट चुके हैं। इस तरह देखा जाएगा सीरीज में वेस्टइंडीज सिर्फ पुराने नामों पर निर्भर नहीं है, बल्कि नए खिलाड़ियों को बड़े मंच पर आजमाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।