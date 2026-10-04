ट्राई वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान, जानें कब और कहां होंगे मुकाबले, नोट कर लें सारी डिटेल्स

ट्राई सीरीज में तीनों टीमें 4-4 मैच खेलेंगी और फाइनल सहित कुल 7 मैच खेले जाएंगे। एक दूसरे से तीनों टीमों को 2-2 मैच खेलने हैं। टॉप 2 टीमें 31 अक्टूबर को खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी। वर्ल्डकप 2027 की तैयारी के लिहाज से तीनों टीमों के लिए ये सीरीज काफी अहम होने वाली है। 2023 वर्ल्डकप में तीनों टीमों का लचर प्रदर्शन देखने को मिला था। पाकिस्तान की टीम पहले राउंड के बाद 5वें स्थान पर रहते हुए अंतिम 4 से चूक गई थी, तो इंग्लैंड की टीम 7वें और श्रीलंका की टीम 9वें स्थान पर रही थी