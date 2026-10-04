ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की शानदार जीत, रणजी ट्रॉफी चैंपियन को 167 रन से दी शिकस्त

गौरतलब है कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहली पारी में 237 रन बनाए थे। इसके जवाब में मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर ने 278 रन बनाकर 41 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी। वहीं, रेस्ट ऑफ इंडिया ने दूसरी पारी में 319 रन बनाए। इस तरह रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 279 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन रणजी ट्रॉफी चैंपियन इस लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही।