4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की शानदार जीत, रणजी ट्रॉफी चैंपियन को 167 रन से दी शिकस्त

रेस्ट ऑफ इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रणजी चैंपियन जम्मू-कश्मीर को 167 रन से मात दी। स्मरण रविचंद्रन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पढ़े पूरी मैच रिपोर्ट
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 04, 2026

IRANI CUP 2026

मुकेश कुमार और आकाश दीप। (Photo- IANS)

Irani Cup 2026: रेस्ट ऑफ इंडिया और मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर के बीच ईरानी कप 2026 का मुकाबला खेला गया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रणजी चैंपियन जम्मू-कश्मीर को 167 रन से शिकस्त दी। रेस्ट ऑफ इंडिया ने रविवार को जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 279 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन पूरी टीम दूसरी पारी में महज 28.4 ओवर में 110 रन पर ऑलआउट हो गई।

गौरतलब है कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहली पारी में 237 रन बनाए थे। इसके जवाब में मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर ने 278 रन बनाकर 41 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी। वहीं, रेस्ट ऑफ इंडिया ने दूसरी पारी में 319 रन बनाए। इस तरह रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 279 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन रणजी ट्रॉफी चैंपियन इस लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही।

मुकेश कुमार और आकाश दीप की शानदार गेंदबाजी

रेस्ट ऑफ इंडिया की जीत में मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी और आकाश दीप का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहली पारी में मुकेश चौधरी ने जहां 5 विकेट चटकाए, वहीं आकाश दीप और मुकेश कुमार ने क्रमशः 3 और 2 विकेट लिए।

वहीं, दूसरी पारी में मुकेश कुमार ने कहर ढा दिया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के छह खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि आकाश दीप ने 3 और मुकेश चौधरी ने 1 विकेट लिया। इस तरह आकाश दीप और मुकेश चौधरी ने मैच में कुल 6-6 विकेट लिए, जबकि मुकेश कुमार ने कुल 8 विकेट चटकाए।

ऋषभ पंत ने किया निराश

रेस्ट ऑफ इंडिया ने भले ही ईरानी कप 2026 जीत लिया हो, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने पहली पारी में 10 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में वह महज 8 रन बनाकर आउट हो गए।

स्मरण रविचंद्रन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए

रेस्ट ऑफ इंडिया के स्मरण रविचंद्रन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने टीम के लिए पहली पारी में 68 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद दूसरी पारी में शानदार शतक जड़ा। वह दूसरी पारी में 135 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 153 गेंदों का सामना किया और 16 चौके तथा 5 छक्के लगाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

04 Oct 2026 02:38 pm

Published on:

04 Oct 2026 02:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की शानदार जीत, रणजी ट्रॉफी चैंपियन को 167 रन से दी शिकस्त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘हम बहुत प्रेशर में थे’ हारा हुआ मैच जीतने के बाद छलका कप्तान ऋषभ पंत का दर्द

Irani Cup 2026, Rishabh Pant,
क्रिकेट

एशियन गेम्स क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान नहीं, बल्कि बांग्लादेश ने जीते हैं सबसे ज्यादा मेडल, एक बार जीत चुका है गोल्ड

IND vs PAK
क्रिकेट

IND vs WI T20I Series: एक तरफ अनुभव, तो दूसरी तरफ युवा जोश… भारत बनाम वेस्टइंडीज सीरीज में देखने लायक होगी टक्कर

INDIA VS WEST INDIES
क्रिकेट

Team India से बाहर किए जाने के बाद आकाश दीप-मुकेश कुमार ने ढाया कहर

irani cup 2026 latest update.
क्रिकेट

ट्राई वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान, जानें कब और कहां होंगे मुकाबले, नोट कर लें सारी डिटेल्स

pak vs sl odi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.