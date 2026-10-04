अभिषेक शर्मा के पास अब हार्दिक पंड्या और केएल राहुल को पछाड़ने का मौका, वेस्टइंडीज T20Is में हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि

बता दें कि भारत के लिए सबसे ज्‍यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्‍होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4231 रन बनाए। वहीं, दूसरे स्‍थान पर 4188 रन के साथ विराट कोहली दूसरे नंबर पर है, तो 3272 रन के साथ सूर्यकुमार यादव तीसरे पायदान पर हैं। जबकि हार्दिक पंड्या 2288 और केएल राहुल 2265 रन के साथ क्रमश: चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। अभिषेक शर्मा की बात करें तो वह 62 मैचों की 61 पारियों में 32.64 के औसत से 1926 रन के साथ छठे स्‍थान पर हैं। खास बात ये है कि उन्‍होंने ये रन 195.13 के स्‍ट्राइक रेट से बनाए हैं, जो उपरोक्‍त सभी से काफी ज्‍यादा है।