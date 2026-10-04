अभिषेक शर्मा के पास अब हार्दिक पंड्या और केएल राहुल को पछाड़ने का मौका, वेस्टइंडीज T20Is में हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि

अभिषेक शर्मा। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Abhishek Sharma T20I Record: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद अब भारत कैरेबियाई टीम के खिलाफ 6 अक्टूबर से पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगा। इस सीरीज में एक बार फिर सबकी नजर विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी। वहीं, अभिषेक की निगाहें केएल राहुल और हार्दिक पंड्या के टी20 इंटरनेशनल रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने पर होंगी। अगर अभिषेक इस पांच मैचों की सीरीज में 363 रन बनाने में सफल हो जाते हैं, तो वह हार्दिक और केएल दोनों को पीछे छोड़कर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे।
बता दें कि भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4231 रन बनाए। वहीं, दूसरे स्थान पर 4188 रन के साथ विराट कोहली दूसरे नंबर पर है, तो 3272 रन के साथ सूर्यकुमार यादव तीसरे पायदान पर हैं। जबकि हार्दिक पंड्या 2288 और केएल राहुल 2265 रन के साथ क्रमश: चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। अभिषेक शर्मा की बात करें तो वह 62 मैचों की 61 पारियों में 32.64 के औसत से 1926 रन के साथ छठे स्थान पर हैं। खास बात ये है कि उन्होंने ये रन 195.13 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जो उपरोक्त सभी से काफी ज्यादा है।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|6s
|1
|रोहित शर्मा
|159
|151
|4231
|32.05
|140.89
|5
|32
|205
|2
|विराट कोहली
|125
|117
|4188
|48.69
|137.04
|1
|38
|124
|3
|सूर्यकुमार यादव
|113
|107
|3272
|36.35
|162.94
|4
|25
|179
|4
|हार्दिक पंड्या
|138
|109
|2288
|28.24
|145.91
|0
|9
|126
|5
|केएल राहुल
|72
|68
|2265
|37.75
|139.12
|2
|22
|99
|6
|अभिषेक शर्मा
|62
|61
|1926
|32.64
|195.13
|3
|13
|134
|7
|ईशान किशन
|61
|61
|1801
|31.05
|146.06
|1
|13
|85
|8
|शिखर धवन
|68
|66
|1759
|27.92
|126.36
|0
|11
|50
|9
|तिलक वर्मा
|65
|62
|1719
|44.07
|145.06
|2
|10
|87
|10
|एमएस धोनी
|98
|85
|1617
|37.60
|126.13
|0
|2
|52
|11
|सुरेश रैना
|78
|66
|1605
|29.18
|134.87
|1
|5
|58
|12
|संजू सैमसन
|72
|64
|1567
|26.55
|156.23
|3
|8
|94
|13
|श्रेयस अय्यर
|67
|63
|1513
|30.87
|136.30
|0
|10
|54
|मैच
|तारीख
|दिन
|समय
|वेन्यू
|1st T20I
|6 अक्टूबर 2026
|मंगलवार
|शाम 7:00 बजे
|लखनऊ
|2nd T20I
|9 अक्टूबर 2026
|शुक्रवार
|शाम 7:00 बजे
|रांची
|3rd T20I
|11 अक्टूबर 2026
|रविवार
|शाम 7:00 बजे
|इंदौर
|4th T20I
|14 अक्टूबर 2026
|बुधवार
|शाम 7:00 बजे
|हैदराबाद
|5th T20I
|17 अक्टूबर 2026
|शनिवार
|शाम 7:00 बजे
|बेंगलुरु
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