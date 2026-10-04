India vs Pakistan in World Championship of Legends 2026: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) के तीसरे सीजन का आगाज शनिवार 3 अक्‍टूबर से भारत की ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 46 रन की धमाकेदार जीत के साथ हुआ है, जिसमें युवराज सिंह महज 44 गेंद पर नाबाद 71 रन बनाकर प्‍लेयर ऑफ द मैच बने। जबकि पाकिस्‍तान चैंपियंस बनाम बांग्‍लादेश चैंपियंस दिन का दूसरा टी20 मैच तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया गया। सात देशों के इस टूर्नामेंट एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान आमने-सामने आने वाले हैं। ये हाई-वोल्‍टेज मुकाबला कब-कहां खेला जाएगा और भारतीय क्रिकेट फैंस इसका लाइव प्रसारण और लाइव स्‍ट्रीमिंग कहां देख स‍कते हैं? आइये जानें-