SA vs WI Champions: रिचर्ड ने 26 तो एबीडी ने 27 गेंदों पर ठोकी तूफानी फिफ्टी, साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 243 रन का लक्ष्य

South Africa Champions vs West Indies Champions Highlights: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (World Championship of Legends 2026) के तीसरे सीजन में तीसरा मुकाबला रविवार 4 अक्‍टूबर को साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच शारजाह में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए विंडीज टीम के सामने 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा है। इस मुकाबले में रिचर्ड लेवी ने महज 39 गेंदों पर पांच चौके और 8 छक्‍कों की मदद से 87 रन की धमाकेदार पारी खेली, इससे पहले उन्‍होंने सिर्फ 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं, एबी डिविलियर्स ने 39 गेंदों पर 4 चौके और 5 छक्‍कों की मदद से 70 रन की दमदार पारी खेली, इस पारी में उन्‍होंने महज 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।