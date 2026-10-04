4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

SA vs WI Champions: रिचर्ड ने 26 तो एबीडी ने 27 गेंदों पर ठोकी तूफानी फिफ्टी, साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 243 रन का लक्ष्य

South Africa Champions vs West Indies Champions: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (World Championship of Legends 2026) का तीसरा मुकाबला शारजाह में साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में एबी डिविलियर्स और रिचर्ड लेवी के अर्धशतकों के दम पर अफ्रीका ने विंडीज के सामने 243 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 04, 2026

South Africa Champions vs West Indies Champions, AB de Villiers Fifty,

अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्‍ला उठाते एबी डिविलियर्स। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CricInformer)

South Africa Champions vs West Indies Champions Highlights: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (World Championship of Legends 2026) के तीसरे सीजन में तीसरा मुकाबला रविवार 4 अक्‍टूबर को साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच शारजाह में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए विंडीज टीम के सामने 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा है। इस मुकाबले में रिचर्ड लेवी ने महज 39 गेंदों पर पांच चौके और 8 छक्‍कों की मदद से 87 रन की धमाकेदार पारी खेली, इससे पहले उन्‍होंने सिर्फ 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं, एबी डिविलियर्स ने 39 गेंदों पर 4 चौके और 5 छक्‍कों की मदद से 70 रन की दमदार पारी खेली, इस पारी में उन्‍होंने महज 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

शतक से चूके रिचर्ड लेवी

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका चैंपियंस की शुरुआत ठीक-ठाक रही। उसका पहला विकेट 3.4 ओवर में 31 के स्‍कोर पर फाफ डुप्‍लेसिस के रूप में गिरा। वह 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए रिचर्ड लेवी और एबी डिविलियर्स के बीच महज 42 गेंदों पर 104 रन की साझेदारी हुई। रिचर्ड महज 39 गेंदों पर पांच चौके और 8 छक्‍कों की मदद से 87 रन की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद उसका तीसरा विकेट 146 के स्‍कोर पर कोलिन इंग्राम के रूप में गिरा। वह सिर्फ सात रन बनाकर आउट हुए।

एबी डिविलियर्स ने 39 गेंदों पर ठोके 70 रन

साउथ अफ्रीका टीम का चौथा विकेट 16.2 ओवर में 208 के स्‍कोर पर गिरा, जब सारेल एर्वी 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद एबी डिविलियस 39 गेंदों पर चार चौके और पांच छक्‍कों की मदद से 70 रन बनाकर आउट हुए। तक तक साउथ अफ्रीका 19.4 ओवर में 240 के स्‍कोर पर पहुंच गया था।

इसके बाद प्रोटियाज टीम ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाते हुए विंडीज के सामने 243 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा। मोर्ने वान विक 17 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। वहीं, वेस्‍टइंडीज की ओर से डेव मोहम्‍मद ने सर्वाधिक दो विकेट, तो फिडेल एडवड्र्स, रयाद एमरिट और ड्वेन ब्रावो ने एक-एक विकेट हासिल किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

04 Oct 2026 07:08 pm

Published on:

04 Oct 2026 06:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SA vs WI Champions: रिचर्ड ने 26 तो एबीडी ने 27 गेंदों पर ठोकी तूफानी फिफ्टी, साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 243 रन का लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वेस्टइंडीज से मिली हार का असर, वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया को हुआ नुकसान

Team india ranking
क्रिकेट

अभिषेक के पास अब हार्दिक-केएल को पछाड़ने का मौका, विंडीज T20Is में हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि

Abhishek Sharma T20I Records
क्रिकेट

India vs Pakistan: नवरात्रि से एक दिन पहले होगी भारत-पाकिस्‍तान की महाभिड़ंत, जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबला?

India vs Pakistan in World Championship of Legends 2026
क्रिकेट

गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने जिन्हें दिखाया टीम इंडिया से बाहर का रास्‍ता, उन्होंने ईरानी कप में चटका दिए 14 विकेट

Rest of India with Irani Cup
क्रिकेट

‘हम बहुत प्रेशर में थे’ हारा हुआ मैच जीतने के बाद छलका कप्तान ऋषभ पंत का दर्द

Irani Cup 2026, Rishabh Pant,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.