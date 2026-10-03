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Ind vs Pak: एशियन गेम्‍स में भारत-पाकिस्‍तान मुकाबले में रिकॉर्ड की बारिश, टीम इंडिया ने चौथी बार किया कमाल

India vs Pakistan in Asian Games 2026: भारत ने एशियन गेम्‍स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट फाइनल में पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर गोल्‍ड मेडल पर कब्‍जा कर लिया है। यह चौथी बार है, जब भारत ने 5 से ज्‍यादा टीमों के टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्‍तान को हराया है। इसके साथ ही इस मैच में दोनों ओर से कई रिकॉर्ड भी बने हैं।
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भारत

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lokesh verma

Oct 03, 2026

India vs Pakistan

एशियन गेम्‍स 2026 में गोल्‍ड मेडल जीतने का जश्‍न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India vs Pakistan Final Records: एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 19 रनों से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क के मैदान पर भारत से मिले 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 192 रन ही बना सकी। भारतीय टीम का एशियन गेम्‍स में यह लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। इस हाई-वोल्‍टेज मुकाबले में दोनों ओर से कई बड़े रिकॉर्ड भी बने हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।

भारत vs पाकिस्तान: 5 या उससे ज्यादा टीमों वाले टूर्नामेंट के फाइनल

सालटूर्नामेंटनतीजाजीत का अंतरमैदान
1984/85बेन्सन और हेजेज विश्व चैम्पियनशिपभारत जीता8 विकेटमेलबर्न
1986ऑस्‍ट्रल एशिया कपपाकिस्तान जीता1 विकेट, आखिरी गेंद परशारजाह
1994ऑस्‍ट्रल एशिया कपपाकिस्तान जीता39 रनशारजाह
2007टी20 वर्ल्‍ड कपभारत जीता5 रनजोहान्सबर्ग
2017आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीपाकिस्तान जीता180 रनद ओवल
2025एशिया कपभारत जीता5 विकेटदुबई
2026एशियन गेम्‍सभारत जीता19 रननिशिन

पाकिस्तान के लिए एक T20I पारी में सबसे ज्यादा छक्के

छक्केखिलाड़ीखिलाफमैदानसाल
7मोहम्मद रिजवानदक्षिण अफ्रीकालाहौर2021
7हसन नवाजन्यूजीलैंडऑकलैंड2025
7मोहम्मद हारिसबांग्लादेशलाहौर2025
7हसन नवाजभारतनिशिन2026

T20I में पाकिस्तान के लिए गैर-ओपनर का सबसे बड़ा स्कोर

रैंकस्कोरबल्लेबाजखिलाफमैदानसाल
1107*मोहम्मद हारिसबांग्लादेशलाहौर2025
299*मोहम्मद हफीजन्यूजीलैंडहैमिल्टन2020
396हसन नवाजभारतनिशिन2026
494उमर अकमलऑस्ट्रेलियामीरपुर2014
589*सरफराज अहमदस्कॉटलैंडएडिनबर्ग2018

भारत के खिलाफ T20I में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर

रैंकस्कोरबल्लेबाजमैदानसाल
196हसन नवाजनिशिन2026
279*मोहम्मद रिजवानदुबई2021
371मोहम्मद रिजवानदुबई2022
468*बाबर आजमदुबई2021
561मोहम्मद हफीजबेंगलुरु2012

भारत के खिलाफ T20I में पाकिस्तान की सबसे बड़ी साझेदारियां

रैंकसाझेदारीबल्लेबाजमैदानटूर्नामेंट/साल
1152*बाबर आजम, मोहम्मद रिजवानदुबईT20 वर्ल्ड कप 2021
2106मोहम्मद हफीज, शोएब मलिकबेंगलुरु2012
387हसन नवाज, सईम अयूबनिशिनएशियन गेम्स 2026 फाइनल
484फखर जमान, साहिबजादा फरहानदुबईएशिया कप 2025 फाइनल
576इफ्तिखार अहमद, शान मसूदमेलबर्नT20 वर्ल्ड कप 2022

T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा स्पिन गेंदबाजी — फुल मेंबर टीमें

स्पिन के ओवरमुकाबलामैदानसाल
18जिम्बाब्वे vs वेस्टइंडीजपोर्ट ऑफ स्पेन2010
18पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलियाकोलंबो RPS2012
18पाकिस्तान vs भारतकोलंबो RPS2026
17न्यूजीलैंड vs भारतलखनऊ2023
17न्यूजीलैंड vs श्रीलंकाकोलंबो RPS2026
17श्रीलंका vs भारतनिशिन2026
17बांग्लादेश vs श्रीलंकानिशिन2026
17पाकिस्तान vs भारतनिशिन2026

भारत-पाकिस्तान T20I में सबसे बड़े फर्स्ट-इनिंग स्कोर

रैंकस्कोरटीममैदानसालनतीजा
1211/6भारतनिशिन2026
2192/5भारतअहमदाबाद2012भारत जीता
3181/7भारतदुबई2022भारत हारा
4175/7भारतकोलंबो RPS2026भारत जीता
5171/5पाकिस्तानदुबई2025पाकिस्तान हारा
6159/8पाकिस्तानमेलबर्न2022पाकिस्तान हारा

पुरुष T20I में एक कैलेंडर ईयर में 1000+ रन

रैंकखिलाड़ीटीमसालरनस्ट्राइक रेट
1करनबीर सिंहऑस्ट्रिया20251472174.20
2मोहम्मद रिजवानपाकिस्तान20211326135.03
3फियाज अहमदबहरीन20251251133.08
4सूर्यकुमार यादवभारत20221164187.43
5प्रशांत कुरुपबहरीन20251037114.45
6बिलाल जलमईऑस्ट्रिया20251008155.07
7ईशान किशनभारत20261005169.47

भारत के बल्लेबाजों के एक कैलेंडर ईयर में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

रैंकबल्लेबाजसालछक्केगेंद/छक्का
1अभिषेक शर्मा20251087.35
2अभिषेक शर्मा20261046.43
3वैभव सूर्यवंशी2026905.10
4अभिषेक शर्मा2024876.54
5सूर्यकुमार यादव20228510.05

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Updated on:

03 Oct 2026 03:26 pm

Published on:

03 Oct 2026 03:08 pm

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