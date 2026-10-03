India vs Pakistan Final Records: एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 19 रनों से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क के मैदान पर भारत से मिले 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 192 रन ही बना सकी। भारतीय टीम का एशियन गेम्‍स में यह लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। इस हाई-वोल्‍टेज मुकाबले में दोनों ओर से कई बड़े रिकॉर्ड भी बने हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।