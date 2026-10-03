IND vs PAK: तिलक वर्मा ने फिर उधेड़ी पाकिस्तानी गेंदबाजी की बखियां, अभिषेक शर्मा ने खेली रिकॉर्डतोड़ पारी

India vs Pakistan, Gold Medal Match Update: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के गोल्ड मेडल मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 212 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत मिली-जुली रही। वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन ने निराश किया तो अभिषेक शर्मा रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। इसके बाद तिलक वर्मा ने 21 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया और शिवम दुबे ने आखिरी ओवरों में छक्के चौकों की बारिश कर दी। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 211 रन बनाए।