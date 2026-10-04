Team India से बाहर किए जाने के बाद आकाश दीप-मुकेश कुमार ने ढाया कहर, रणजी ट्रॉफी चैंपियन का टॉप ऑर्डर ध्वस्त

Irani Cup: रेस्ट ऑफ इंडिया और मौजूदा रणजी चैंपियन जम्मू-कश्मीर के बीच ईरानी कप का मुकाबला श्रीनगर के श्रीनगर के शेर-ए कश्मीर स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में रेस्ट ऑफ इंडिया के गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार ने दूसरी इनिंग में कमाल की बॉलिंग कर जम्मू-कश्मीर के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर मुश्किल में डाल दिया है। समाचार लिखे जाने तक जम्मू-कश्मीर अभी 187 रन से पीछे है।