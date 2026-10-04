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Team India से बाहर किए जाने के बाद आकाश दीप-मुकेश कुमार ने ढाया कहर, रणजी ट्रॉफी चैंपियन का टॉप ऑर्डर ध्वस्त

ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया के आकाश दीप और मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जम्मू-कश्मीर के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 04, 2026

irani cup 2026 latest update.

ईरानी कप में जम्मू-कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच मुकाबला । (File Photo- IANS)

Irani Cup: रेस्ट ऑफ इंडिया और मौजूदा रणजी चैंपियन जम्मू-कश्मीर के बीच ईरानी कप का मुकाबला श्रीनगर के श्रीनगर के शेर-ए कश्मीर स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में रेस्ट ऑफ इंडिया के गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार ने दूसरी इनिंग में कमाल की बॉलिंग कर जम्मू-कश्मीर के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर मुश्किल में डाल दिया है। समाचार लिखे जाने तक जम्मू-कश्मीर अभी 187 रन से पीछे है।

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Updated on:

04 Oct 2026 01:14 pm

Published on:

04 Oct 2026 01:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Team India से बाहर किए जाने के बाद आकाश दीप-मुकेश कुमार ने ढाया कहर, रणजी ट्रॉफी चैंपियन का टॉप ऑर्डर ध्वस्त

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