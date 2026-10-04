IND vs WI: एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट का इंतजार कर रही है दो बार की वर्ल्ड चैंपियन, नोट कर लें शेड्यूल और लाइव डिटेल्स

इससे पहले 2022 एशियन गेम्स में टीम इंडिया ने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि, टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ दो ही मैच खेले, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में श्रीलंका और फाइनल में पाकिस्तान को हराया। लेकिन अब उनका सामना दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज से होगा। वेस्टइंडीज ने 2012 और 2016 में दो टी20 वर्ल्ड कप के खिताब जीते थे। भले ही वेस्टइंडीज टेस्ट और वनडे में उतनी शानदार न हो, लेकिन टी20 में आज भी इसकी गिनती सबसे खतरनाक टीमों में होती है।