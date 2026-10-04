एशियन गेम्स क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान नहीं, बल्कि बांग्लादेश ने जीते हैं सबसे ज्यादा मेडल, एक बार जीत चुका है गोल्ड

Asian Games Cricket Medals Record: एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। क्रिकेट में भारत का यह इस संस्करण का दूसरा और कुल चौथा गोल्ड मेडल है। हालांकि, एशियन गेम्स क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बांग्लादेश के नाम रहा है, जिसने अब तक छह मेडल जीते हैं, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका पांच-पांच मेडल जीत चुके हैं। भारतीय टीम चार मेडल के साथ इस मामले में चौथे स्थान पर है। वहीं, अफगानिस्तान ने तीन मेडल जीते हैं, जबकि जापान भी एक मेडल जीत चुका है।