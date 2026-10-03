IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान खिलाफ किया कमाल, टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह की बराबरी की

India vs Pakistan, Asian Games 2026, Gold Medal Match: भारत और पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल मुकाबला खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। उन्होंने तेजतर्रार अर्धशतक जड़कर अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कर ली। दरअसल, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 7-7 छक्के लगाए हैं। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ महज 28 गेंदों में 3 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 61 रनों की शानदार पारी खेली।