IND vs PAK: गोल्ड मेडल मैच में फ्लॉप हुए वैभव सूर्यवंशी-संजू सैमसन, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उड़ा दी धज्जियां

IND vs PAK Gold Medal Match Update: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट के गोल्ड मेडल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। हालांकि, दोनों की साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चली और भारत को 28 के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। सूर्यवंशी जहां सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हुए तो संजू सैमसन 2 रन बनाकर चलते बने। हालांकि दूसरी ओर अभिषेक शर्मा का धमाल जारी रहा और 20 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया।