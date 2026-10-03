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‘पाकिस्तान ने वह मोमेंटम हासिल कर लिया था’, भारत के हाथ से मैच निकलता देख श्रेयस अय्यर को बदलना पड़ा प्लान

India vs Pakistan: एशियन गेम्‍स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट में भारत ने पाकिस्‍तान को फाइनल में 19 रनों से हराकर गोल्‍ड मेडल जीत लिया है। लेकिन, पाकिस्‍तान की बल्‍लेबाजी के दौरान एक समय ऐसा भी आया, जब विपक्षी टीम ने मोमेंटम हासिल कर लिया, लेकिन भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने प्‍लान बदलते हुए आखिरकार जीत दर्ज की।
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भारत

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lokesh verma

Oct 03, 2026

india vs pakistan, shreyas iyer,

भारतीय टी20 टीम के कप्‍तान श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India vs Pakistan in Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट डिफेंडिंग चैंपियन भारत अपना गोल्‍ड मेडल बरकरार रखने में सफल रही है। निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क भारत से मिले 212 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान 6 विकेट के नुकसान पर 192 रन ही बना सका और 19 रनों से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। चिर प्रतिद्वंद्वियों के इस हाई-वोल्‍टेज मुकाबले में एक समय ऐसा भी आया, जब मैच पाकिस्‍तान की ओर झुक गया। लेकिन, भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने अपनी रणनीति बदलते हुए गेंदबाजी में बदलाव किए, जिसके चलते भारत ने आखिरी में जीत हासिल की।

'हमने कोई शिकायत नहीं की'

मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जिस दिन से हम जापान पहुंचे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। हम लगभग एक हफ्ते तक प्रैक्टिस नहीं कर पाए। लड़कों ने जिस तरह से खुद को तैयार किया और साथ में अपनी ट्रेनिंग भी करते रहे रहे, लेकिन हमने कोई शिकायत नहीं की। यह अपने आप में एक चैंपियन टीम की निशानी थी और आज बस उसी का एक रिफ्लेक्शन था।

'उन्होंने बीच में वह मोमेंटम भी हासिल कर लिया था'

जब पाकिस्तान चेज कर रहा था तो आप क्‍या सोच रहे थे? इस पर उन्‍होंने कहा कि वे काफी अच्छा कर रहे थे और उन्होंने बीच में वह मोमेंटम भी हासिल कर लिया था। मैं बस यह देखना चाहता था कि मैं उस पांचवें बॉलर को जल्द से जल्द लाकर इसे खत्म कर दूं। हमारे पास बुमराह थे और वाशी थे, वे भी अंदर आना चाहते थे। मैंने बेसिकली उनके ओवरों को काफी अच्छे से पेस किया। खासकर जब रन रेट लगभग 13 से 14 होता है, तो हम जानते हैं कि बैट्समैन चार्ज लेने वाले हैं और एक विकेट मोमेंटम बदलने वाला है। वही हुआ और वह जरूरी विकेट (सैम अयूब) आ गया और उसने मोमेंटम बदल दिया।

'बुमराह के बारे में सब जानते हैं'

आज की जीत में अलग-अलग प्लेयर्स के योगदान पर श्रेयस ने कहा कि जब आप फाइनल खेल रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि हर कोई आगे आए और अच्छा खेले और आज हमने यही देखा। अभिषेक ने हमें वह शुरुआत दी और फिर तिलक ने पारी खत्म की और फिर बॉलिंग में वाशी ने चार्ज लिया, अक्षर ने हमेशा की तरह अच्‍छा किया और बुमराह के बारे में सब जानते हैं कि उसके पास क्या है? कलेक्टिव एफर्ट और कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव जीत। आज रात के सेलिब्रेशन को लेकर उन्‍होंने कहा कि निश्चित रूप से हम सभी बस होटल वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, हमने तय नहीं किया है कि हम क्या करने वाले हैं।

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Updated on:

03 Oct 2026 03:57 pm

Published on:

03 Oct 2026 03:56 pm

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