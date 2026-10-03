‘पाकिस्तान ने वह मोमेंटम हासिल कर लिया था’, भारत के हाथ से मैच निकलता देख श्रेयस अय्यर को बदलना पड़ा प्लान

आज की जीत में अलग-अलग प्लेयर्स के योगदान पर श्रेयस ने कहा कि जब आप फाइनल खेल रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि हर कोई आगे आए और अच्छा खेले और आज हमने यही देखा। अभिषेक ने हमें वह शुरुआत दी और फिर तिलक ने पारी खत्म की और फिर बॉलिंग में वाशी ने चार्ज लिया, अक्षर ने हमेशा की तरह अच्‍छा किया और बुमराह के बारे में सब जानते हैं कि उसके पास क्या है? कलेक्टिव एफर्ट और कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव जीत। आज रात के सेलिब्रेशन को लेकर उन्‍होंने कहा कि निश्चित रूप से हम सभी बस होटल वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, हमने तय नहीं किया है कि हम क्या करने वाले हैं।