India in Archery: भारत को मिला 17वां गोल्ड मेडल, कुमकुम मोहोद ने रिकर्व में स्वर्ण पदक जीतकर बदल दिया खेलों का इतिहास

Kumkum Mohod Wins Gold in Archery: कुमकुम मोहोद ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। शनिवार को उन्होंने वूमेंस रिकर्व के फाइनल में साउथ कोरिया की ओह येजिन को हराकर फाइनल में जगह बना ली। ओह येजिन दुनिया की तीसरे नंबर की तीरंदाज हैं और गोल्ड मेडल मुकाबले में वह हार मानने को तैयार नहीं थीं। हालांकि भारतीय आर्चर ने शानदार खेल दिखाया और पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। इस गोल्ड मेडल के साथ उन्हें ओलंपिक 2028 खेलों का टिकट भी मिल गया है।