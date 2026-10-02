अफगानिस्तान, श्रीलंका और ओमान से भी पाकिस्तान का बुरा हाल, क्रिकेट टीम के गोल्ड से बदल सकती है Medal Table की तस्वीर

ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से पड़ोसी मुल्क गोल्ड की उम्मीद कर रहा होगा। अगर पाकिस्तान गोल्ड जीत लेता है, तो फिर वह टॉप 30 में जगह बना लेगा। आलम यह है कि पाकिस्तान की टीम ओमान, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका जैसी टीमों से भी मेडल टेबल में नीचे है। अब तक पाकिस्तान को वूमेंस क्रिकेट, ईस्पोर्ट्स, MMA और शूटिंग में एक-एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है तो स्क्वैश में 2 कांस्य मिले हैं। जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम इस बार अपना कमाल नहीं दिखा पाए और मेडल से चूक गए। हालांकि, मेंस क्रिकेट टीम का सिल्वर मेडल कंफर्म है, लेकिन अगर उन्हें गोल्ड मेडल जीतना है, तो वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को हराना होगा और पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम का जैसा प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए भारत के खिलाफ जीत हासिल करना पहाड़ तोड़ने जैसा है।