India in Archery: जापान में तीरंदाजों का दमदार प्रदर्शन जारी, रिकर्व मिक्स्ड टीम ने जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में चीन से मिली हार

भारतीय मिक्स्ड रिकर्व टीम ने सेमीफाइनल में जापान के खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की थी औरक गोल्ड मेडल मैच का टिकट कटाया था। अंतिम 4 में धीरज और कुमकुम की जोड़ी ने पहले सेट 2-0 से गंवा दिया। दूसरे सेट में वापसी की और टाई करा लिया, जिससे दोनों टीमों को एक एक अंक मिल गए। दो सेट के बाद भी जापान 3-1 से आगे थे। चौथे सेट में बाजी बराबरी पर आ गई, जहां भारतीय जोड़ी ने 39-35 के स्कोर से सेट जीत 2 अंक हासिल कर लिया। 3 सेट के बाद स्कोर 3-3 हो गया था। आखिरी सेट में भारतीय जोड़ी ने 37 अंक हासिल कर लिए और आखिरी शूट तक जापान 28 अंक हासिल कर चुका था और उसे फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 10 पर निशाना लगाना था, लेकिन जापानी तीरंदाज दबाव को नहीं झेल पाए और 7 का निशाना लगाया, जिससे भारत ने आखिरी सेट 37-25 से जीत कर गोल्ड मेडल मैच में जगह बना ली।