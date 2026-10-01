Asian Games 2026: नौकायान में प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस की जोड़ी ने भारत की झोली में डाला एक और मेडल

दरअसल, भारतीय जोड़ी 23 पॉइंट के साथ 9 रेस पूरी करने के बाद चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही, जबकि हांगकांग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु और प्रिंस ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल जीतने के रास्ते में 9 रेस में से एक जीती भी। यह मेडल मौजूदा एशियन गेम्स में नौकायन में भारत का पहला मेडल है। इसके साथ ही उसके इस खेल में कुल मेडल की संख्या 24 हो गई, जिसमें एक गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज शामिल हैं। एशियन गेम्स में भारत का पहला नौकायन गोल्ड 1982 के नई दिल्ली एडिशन में आया था। जब फारुख तारापोर और जरीर करंजिया पोडियम पर टॉप पर रहे थे।