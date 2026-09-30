IND vs CHN: भारतीय तीरंदाजी टीम ने लगाई गोल्ड की हैट्रिक, मेंस कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर जीता स्वर्ण पदक

भारत की आर्चरी मेंस कंपाउंड टीम (फोटो- Sony Sports )
India Archery at Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के मेंस आर्चरी कंपाउंट इवेंट के फाइनल में भारत के कुशल दलाल, राजेश साहिल जाधव और गणेश मणीरत्नम की तिकड़ी ने चीन की जियाहाओ, जिन्यी लीयू और शी जिंग्यू की तिकड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत का एशियन गेम्स 2026 में यह 10वां गोल्ड मेडल है। इससे पहले कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने साउथ कोरिया को हराकर गोल्ड जीता और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर गोल्ड जीता था। इसके अलावा शूटिंग में मिक्स्ड ट्रैप ने गोल्ड मेडल जीता।
गोल्ड मेडल मैच में भारतीय तिकड़ी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले सेट में 58 अंक हासिल कर पाए। चीन ने 60 अंक हासिल कर बढ़त हासिल कर ली। दूसरे सेट में दोनों टीमों ने 60-60 अंक हासिल किए। तीसरे सेट तक भारतीय तीरंदाज लय में लौट चुके थे और उन्होंने 60 में से 60 अंक हासिल किए तो चीनी तीरंदाज 59 अंक बटोर पाए। आखिरी सेट में बाजी पलट गई और भारतीय तीरंदाजों ने 60 अंक हासिल कर गोल्ड जीत लिया। चीनी आर्चर्स सिर्फ 58 अंक हासिल कर पाए, जिससे टाईब्रेकर की जरूरत नहीं पड़ी।
|सेट
|तीर 1
|तीर 2
|तीर 3
|तीर 4
|तीर 5
|तीर 6
|स्कोर
|सेट अंक
|1
|10
|X
|X
|X
|10
|X
|60
|60
|2
|10
|X
|10
|10
|10
|X
|60
|60
|3
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|9
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|10
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|59
|59
|4
|8
|10
|10
|X
|10
|10
|58
|58
|कुल
|237
|सेट
|तीर 1
|तीर 2
|तीर 3
|तीर 4
|तीर 5
|तीर 6
|स्कोर
|सेट अंक
|1
|10
|10
|9
|X
|9
|10
|58
|58
|2
|X
|X
|10
|10
|X
|10
|60
|60
|3
|X
|X
|X
|10
|10
|10
|60
|60
|4
|X
|X
|10
|10
|10
|X
|60
|60
|कुल
|238
इस इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में साउथ कोरिया को चीनी ताइपे ने कांटे की टक्कर में 1 अंक से हरा दिया। चीनी ताइपे ने 234 अंक हासिल किए तो साउथ कोरिया ने 233 अंक बटोरे। साउथ कोरिया को अंतिम 4 में भारतीय टीम ने शिकस्त दी थी तो चीनी ताइपे को चीन ने मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी। आर्चरी में अभी व्यक्तिगत और टीम के नॉकआउट मुकाबले शुरू होने बाकी है, जहां कई मेडल आने की उम्मीद है।
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