IND vs CHN: भारतीय तीरंदाजी टीम ने लगाई गोल्ड की हैट्रिक, मेंस कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर जीता स्वर्ण पदक

गोल्ड मेडल मैच में भारतीय तिकड़ी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले सेट में 58 अंक हासिल कर पाए। चीन ने 60 अंक हासिल कर बढ़त हासिल कर ली। दूसरे सेट में दोनों टीमों ने 60-60 अंक हासिल किए। तीसरे सेट तक भारतीय तीरंदाज लय में लौट चुके थे और उन्होंने 60 में से 60 अंक हासिल किए तो चीनी तीरंदाज 59 अंक बटोर पाए। आखिरी सेट में बाजी पलट गई और भारतीय तीरंदाजों ने 60 अंक हासिल कर गोल्ड जीत लिया। चीनी आर्चर्स सिर्फ 58 अंक हासिल कर पाए, जिससे टाईब्रेकर की जरूरत नहीं पड़ी।