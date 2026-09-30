एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीता 9वां गोल्ड मेडल, किनान और नीरू की मिक्स्ड ट्रैप टीम ने शूटिंग में जीता सोना

Team India at Asian Games 2026 Shooting Event: एशियन गेम्स 2026 के मिक्स्ड ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट के फाइनल में किनान चेनाई और नीरू ढांडा ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और गोल्ड मेडल जीत लिया। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का 9वां और शूटिंग में तीसरा गोल्ड मेडल है। खिताबी मुकाबले में 4 टीमों को जगह मिली थी, जहां सबसे पहले ईरान की जोड़ी एलिमिनेट हुई। उसके बाद कतर, चीन और भारत के बीच गोल्ड मेडल की जंग देखने को मिली। भारतीय जोड़ी ने एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कुल 34 निशाने लगाए। इससे पहले कतर के नाम एशियन रिकॉर्ड था, जिसने 30 शॉट निशाने पर लगाए थे।