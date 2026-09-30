Archery Update: तीरंदाजी में भारतीय ने किया बड़ा कारनामा, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल के साथ कंफर्म किया ओलंपिक 2028 का टिकट

राजेश जाधव और चिकिता (फोटो- Sony Sports )
Olympic 2028 Ticket in Mixed Compound Team: भारतीय तीरंदाजी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को इतिहास रच दिया। मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में साउथ कोरिया की जोड़ी को हराकर गोल्ड मेडल तो जीता ही, साथ ही 2028 ओलंपिक खेलों के लिए टिकट भी कंफर्म कर लिया। मिक्स्ड कंपाउंड टीम इवेंट के लिए ओलंपिक टिकट हासिल करने वाली ये पहली जोड़ी है।
एशियन गेम्स 2026 के मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी टीम इवेंट में राजेश जाधव और चिकिता तनिपार्थी की जोड़ी ने साउथ कोरिया को एक रोमांचक टाईब्रेकर में हराया। फाइनल में मुकाबला 157-157 की बराबरी पर खत्म हुआ, जिसके बाद भारतीय जोड़ी ने शूट-ऑफ में साउथ कोरिया के पार्क जुंगयून और चोई योंगही को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
इस जीत के साथ भारत ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट का कोटा भी हासिल कर लिया है। यह इवेंट पहली बार ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। इससे पहले, महिला टीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद, यह चिकिता का आइची-नागोया में दूसरा गोल्ड है। एशियन गेम्स 2026 में यह भारत का आठवां गोल्ड है। कुल मिलाकर, भारत के मेडल अभी 54 हैं, जिसमें आठ गोल्ड, 21 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
चिकिता और साहिल ने शानदार शुरुआत की, दोनों तीरंदाजों ने अपने शुरुआती शॉट में 10-रिंग हासिल की। शुरुआती रोटेशन के बाद कोरियाई खिलाड़ियों ने उनकी बराबरी करते हुए स्कोर 20-20 कर दिया। इसके बाद भारत को पहला फायदा तब मिला जब पार्क ने 9 का स्कोर किया। चिकिता और साहिल ने 10 की एक और जोड़ी के साथ जवाब दिया और पहले एंड के आखिर में 40-39 से आगे हो गए। भारतीय जोड़ी ने दूसरे एंड में भी बेहतरीन निशाने लगाए और अपनी बढ़त दो अंक तक बढ़ा ली। चिकिता और साहिल ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआती चारों शॉट में 10-10 अंक हासिल किए। उनकी सटीकता की बदौलत भारत ने आधे मुकाबले तक 80-78 की बढ़त बना ली।
हालांकि, साउथ कोरिया ने हार नहीं मानी और तीसरे एंड में कड़ा मुकाबला जारी रखा, लेकिन भारत ने फिर से चिकिता और साहिल के दो 10 स्कोर के साथ जवाब दिया और 100-98 से आगे हो गया। दबाव का पहला संकेत तीसरे एंड के आखिर में दिखा, जब दोनों भारतीय 10-रिंग से चूक गए, जिससे साउथ कोरिया ने अंतर को एक प्वाइंट तक कम कर दिया। भारत 118-117 से आगे था और दोनों तरफ चार-चार तीर बचे थे।
आखिरी एंड में मुकाबला और रोमांचक हो गया। साउथ कोरिया के पार्क और चोई ने दोनों तीरों पर 10-10 प्वाइंट हासिल किए, जिससे भारतीय जोड़ी पर दबाव बढ़ गया। जवाब में चिकिता ने 10 प्वाइंट का सटीक निशाना लगाया और साहिल ने भी 10 प्वाइंट बनाकर उनका साथ दिया। इसके बाद भारत के पास दो तीर बाकी रहते हुए एक प्वाइंट की मामूली बढ़त थी।
साउथ कोरिया ने अपने आखिरी दो तीरों पर 10-10 प्वाइंट हासिल कर परफेक्ट 20 प्वाइंट बनाए और स्कोर 157 तक पहुंचा दिया। इसके बाद भारत को मुकाबला बराबर करने और हार से बचने के लिए अंतिम दो तीरों में 20 प्वाइंट की जरूरत थी। चिकिता ने 9 प्वाइंट बनाए, जिससे दबाव और बढ़ गया। हालांकि, साहिल ने बेहद अहम 10 प्वाइंट का निशाना लगाकर स्कोर 157-157 कर दिया। इसके बाद विजेता का फैसला शूट-ऑफ में हुआ।
एक-एक तीर से टाई तय होने के साथ, चिकिता ने 10 प्वाइंट बनाए और पार्क ने भी बराबरी की। साहिल ने फिर एक और 10 प्वाइंट बनाए, जिससे चोई पर साउथ कोरिया की उम्मीदें जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई। चोई सिर्फ 9 का स्कोर ही बना पाईं, जिससे भारत को गोल्ड मेडल पक्का हो गया।
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