Archery Update: तीरंदाजी में भारतीय ने किया बड़ा कारनामा, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल के साथ कंफर्म किया ओलंपिक 2028 का टिकट

चिकिता और साहिल ने शानदार शुरुआत की, दोनों तीरंदाजों ने अपने शुरुआती शॉट में 10-रिंग हासिल की। ​​शुरुआती रोटेशन के बाद कोरियाई खिलाड़ियों ने उनकी बराबरी करते हुए स्कोर 20-20 कर दिया। इसके बाद भारत को पहला फायदा तब मिला जब पार्क ने 9 का स्कोर किया। चिकिता और साहिल ने 10 की एक और जोड़ी के साथ जवाब दिया और पहले एंड के आखिर में 40-39 से आगे हो गए। भारतीय जोड़ी ने दूसरे एंड में भी बेहतरीन निशाने लगाए और अपनी बढ़त दो अंक तक बढ़ा ली। चिकिता और साहिल ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआती चारों शॉट में 10-10 अंक हासिल किए। उनकी सटीकता की बदौलत भारत ने आधे मुकाबले तक 80-78 की बढ़त बना ली।