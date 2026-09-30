एशियन गेम्स में भारत ने जीता 8वां गोल्ड, आर्चरी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने साउथ कोरिया को टाईब्रेकर में दी शिकस्त

हालांकि मिक्स्ड टीम का खिताबी मुकाबला उतना आसान नहीं रहा। पहले 2 राउंड में भारतीय जोड़ी को एक-एक अंक की बढ़त मिली। लेकिन तीसरे राउंड राउंड में भारत की लीड एक अंक की रह गई। तीसरे राउंड में जहां साउथ कोरिया को 39 अंक मिले तो भारतीय जोड़ी सिर्फ 38 अंक बटोर पाई। चौथे राउंड में साउथ कोरिया ने पूरे 40 अंक पर निशाना साधा, तो भारतीय टीम 39 अंक हासिल कर पाई। जिससे स्कोर 157-157 हो गया और मुकाबला टाई हो गया। टाईब्रेकर में भारत ने 10-10 पर निशाना लगाकर 20 अंक हासिल किए तो साउथ कोरिया ने एक X और एक 9 पर निशाना लगाया और 19 अंक बटोरे। इस तरह कांटे के मुकाबले के बाद भारतीय टीम ने दिन का दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। वूमेंस कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया।