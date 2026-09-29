Asian Games 2026 में कल 13 मेडल इवेंट समेत भारत के 58 इवेंट, भारत की झोली में आ सकते हैं कई मेडल

विमेंस 4X400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीतने का जश्न मनाती भारतीय एथलीट। (फोटो सोर्स: IANS)
India's Asian Games 2026 September 30 schedule: एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मंगलवार को दो गोल्ड मेडल समेत कुल सात पदक जीते हैं। इसके साथ ही भारत मेडल टैली में 12वें पायदान से सीधें टॉप-10 में पहुंच गया है। अब भारत के पास 6 गोल्ड, 21 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज समेत कुल 52 मेडल हैं। बुधवार 30 सितंबर इनकी संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। भारत कल 13 मेडल इवेंट के साथ कुल 58 इवेंट में हिस्सा लेगा। भारतीय एथलीट कल कौन-कौन से इवेंट में हिस्सा लेंगे? आप यहां भारतीय समयानुसार उनका पूरा शेड्यू देख सकते हैं।
|समय (IST)
|खेल
|इवेंट/राउंड
|भारतीय खिलाड़ी
|स्थिति/नोट
|3:55 AM
|गोल्फ
|पुरुष व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1
|वीर अहलावत
|भारतीय टी-टाइम
|4:06 AM
|गोल्फ
|पुरुष व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1
|सप्तक तलवार
|भारतीय टी-टाइम
|4:17 AM
|गोल्फ
|पुरुष व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1
|युवराज संधू
|भारतीय टी-टाइम
|5:30 AM
|ई-स्पोर्ट्स
|लीग ऑफ लीजेंड्स, ग्रुप B मैच-1
|भारत बनाम हॉन्गकॉन्ग
|निर्धारित
|5:30 AM
|सेपकटकरॉ
|महिला क्वाड्रेंट, ग्रुप A
|भारत बनाम वियतनाम
|निर्धारित
|5:55 AM
|तीरंदाजी
|महिला कंपाउंड टीम सेमीफाइनल
|चिकिता तनीपार्थी, पृथिका प्रदीप, ज्योति सुरेखा वेन्नम बनाम दक्षिण कोरिया
|मेडल इवेंट
|6:10 AM
|शूटिंग
|पुरुष 25 मीटर रैपिड-फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन, स्टेज-1
|अनिश
|क्वालिफिकेशन
|6:25 AM
|तीरंदाजी
|महिला कंपाउंड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच
|भारत
|मेडल इवेंट
|6:30 AM
|साइक्लिंग-ट्रैक
|पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन
|रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम, डेविड बेकहम एल्कातोहचोओंगो
|क्वालिफिकेशन
|6:30 AM
|शूटिंग
|ट्रैप मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन
|किनान चेनाई/नीरू
|क्वालिफिकेशन
|6:30 AM
|स्क्वैश
|महिला टीम क्वार्टरफाइनल
|भारत बनाम सिंगापुर
|निर्धारित
|6:30 AM
|सेपकटकरॉ
|पुरुष क्वाड्रेंट, ग्रुप A
|भारत बनाम लाओस
|निर्धारित
|6:50 AM
|तीरंदाजी
|महिला कंपाउंड टीम गोल्ड मेडल मैच
|भारत
|मेडल इवेंट
|7:00 AM
|कैनो स्लालम
|पुरुष कयाक सिंगल सेमीफाइनल
|प्रद्युम्ना सिंह राठौड़, हितेश केवट
|सेमीफाइनल
|7:00 AM
|साइक्लिंग-ट्रैक
|महिला कीरिन, फर्स्ट राउंड हीट-2
|सरिता कुमारी
|फर्स्ट राउंड
|7:05 AM
|साइक्लिंग-ट्रैक
|महिला कीरिन, फर्स्ट राउंड हीट-3
|कीर्ति रंगास्वामी चिक्का
|फर्स्ट राउंड
|7:10 AM
|साइक्लिंग-ट्रैक
|पुरुष स्प्रिंट, राउंड ऑफ-16
|रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम, डेविड बेकहम
|क्वालिफिकेशन पर निर्भर
|7:23 AM
|कुश्ती
|महिला 68 किग्रा, राउंड ऑफ-16
|निशा बनाम पाक सोल गुम (नॉर्थ कोरिया)
|आगे के राउंड प्रदर्शन पर निर्भर
|7:30 AM
|सेलिंग
|गर्ल्स डिंगी, ओपनिंग सीरीज रेस-1
|माही वर्मा
|रीशेड्यूल
|7:30 AM
|सेलिंग
|पुरुष स्किफ, ओपनिंग सीरीज रेस-3
|प्रिंस कुरिसिंकल नोबल/मनु फ्रांसिस
|रीशेड्यूल
|7:30 AM
|सेलिंग
|पुरुष डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज, रेस-3
|विष्णु सरवनन
|रीशेड्यूल
|7:34 AM
|साइक्लिंग-ट्रैक
|महिला कीरिन रेपेचेज
|सरिता कुमारी
|जरूरत पड़ने पर
|7:34 AM
|साइक्लिंग-ट्रैक
|महिला कीरिन रेपेचेज
|कीर्ति रंगास्वामी चिक्का
|जरूरत पड़ने पर
|7:35 AM
|सेलिंग
|महिला विंडसर्फिंग, ओपनिंग सीरीज रेस-1
|काट्या इडा कोएल्हो
|रीशेड्यूल
|7:35 AM
|सेलिंग
|महिला स्किफ, ओपनिंग सीरीज रेस-3
|हर्षिता तोमर/शीतल वर्मा
|रीशेड्यूल
|7:47 AM
|कुश्ती
|पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा क्वार्टरफाइनल
|सुनील कुमार
|प्रतिद्वंद्वी तय नहीं
|7:55 AM
|तीरंदाजी
|कंपाउंड मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल
|चिकिता तनीपार्थी/साहिल राजेश जाधव बनाम थाईलैंड
|मेडल इवेंट
|8:00 AM
|कैनो स्लालम
|महिला कैनो सिंगल सेमीफाइनल
|रिना सेन, पल्लवी जगताप
|सेमीफाइनल
|8:00 AM
|ई-स्पोर्ट्स
|लीग ऑफ लीजेंड्स, ग्रुप B मैच-3
|भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|निर्धारित
|8:39 AM
|गोल्फ
|महिला व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1
|प्रणवी शरत उर्स
|भारतीय टी-टाइम
|8:50 AM
|गोल्फ
|महिला व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1
|दीक्षा डागर
|भारतीय टी-टाइम
|8:50 AM
|तीरंदाजी
|कंपाउंड मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच
|भारत
|मेडल इवेंट
|9:01 AM
|गोल्फ
|महिला व्यक्तिगत व टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड-1
|अदिति अशोक
|भारतीय टी-टाइम
|9:15 AM
|तीरंदाजी
|कंपाउंड मिक्स्ड टीम गोल्ड मेडल मैच
|भारत
|मेडल इवेंट
|9:30 AM से
|बॉक्सिंग
|महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल
|प्रिया बनाम यांग चेंग्यू (चीन)
|मेडल इवेंट
|9:30 AM से
|बॉक्सिंग
|महिला 75 किग्रा सेमीफाइनल
|लवलीना बोरगोहेन बनाम नताल्या बोगदानोवा (कजाकिस्तान)
|मेडल इवेंट
|9:30 AM से
|बॉक्सिंग
|पुरुष 90 किग्रा सेमीफाइनल
|कपिल पोखरिया बनाम तुराबेक खबीबुल्लायेव (उज्बेकिस्तान)
|मेडल इवेंट
|10:00 AM
|कैनो स्लालम
|पुरुष कयाक सिंगल फाइनल
|भारत
|क्वालिफाई करने पर
|10:30 AM
|ई-स्पोर्ट्स
|लीग ऑफ लीजेंड्स, ग्रुप B मैच-5
|भारत बनाम चीनी ताइपे
|निर्धारित
|10:30 AM
|सेपकटकरॉ
|महिला क्वाड्रेंट, ग्रुप A
|भारत बनाम फिलीपींस
|निर्धारित
|10:36 AM
|कैनो स्लालम
|महिला कैनो सिंगल फाइनल
|भारत
|क्वालिफाई करने पर
|10:55 AM
|तीरंदाजी
|पुरुष कंपाउंड टीम सेमीफाइनल
|कुशल दलाल, साहिल राजेश जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु बनाम दक्षिण कोरिया
|मेडल इवेंट
|11:00 AM
|शूटिंग
|ट्रैप मिक्स्ड टीम फाइनल
|किनान चेनाई/नीरू
|क्वालिफाई करने पर
|11:00 AM
|स्क्वैश
|पुरुष टीम क्वार्टरफाइनल
|भारत बनाम कुवैत
|निर्धारित
|11:25 AM
|तीरंदाजी
|पुरुष कंपाउंड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच
|भारत
|मेडल इवेंट
|11:30 AM
|साइक्लिंग-ट्रैक
|महिला कीरिन सेमीफाइनल
|सरिता कुमारी/कीर्ति रंगास्वामी चिक्का
|आगे बढ़ने पर
|11:40 AM
|साइक्लिंग-ट्रैक
|पुरुष स्प्रिंट, राउंड ऑफ-8
|रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम, डेविड बेकहम
|आगे बढ़ने पर
|11:50 AM
|तीरंदाजी
|पुरुष कंपाउंड टीम गोल्ड मेडल मैच
|भारत
|मेडल इवेंट
|12:37 PM
|साइक्लिंग-ट्रैक
|महिला कीरिन मेडल फाइनल
|भारतीय क्वालिफायर
|मेडल इवेंट
|2:51 PM
|कुश्ती
|पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा मेडल बाउट
|सुनील कुमार
|आगे बढ़ने पर
|3:09 PM
|कुश्ती
|पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा मेडल बाउट
|सुनील कुमार
|आगे बढ़ने पर
|3:30 PM
|हॉकी
|महिला सेमीफाइनल
|भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|विजेता गोल्ड मेडल मैच में जाएगा
|3:48 PM
|कुश्ती
|महिला 68 किग्रा मेडल बाउट
|निशा
|आगे बढ़ने पर
|4:08 PM
|कुश्ती
|महिला 68 किग्रा मेडल बाउट
|निशा
|आगे बढ़ने पर
|4:36 PM
|स्पोर्ट क्लाइम्बिंग
|महिला स्पीड क्वार्टरफाइनल, हीट-1
|जोगा पुर्ती
|क्वार्टरफाइनल
|4:49 PM
|स्पोर्ट क्लाइम्बिंग
|महिला स्पीड सेमीफाइनल
|जोगा पुर्ती
|क्वालिफाई करने पर
|4:51 PM
|स्पोर्ट क्लाइम्बिंग
|महिला स्पीड सेमीफाइनल
|जोगा पुर्ती
|क्वालिफाई करने पर
|4:58 PM
|स्पोर्ट क्लाइम्बिंग
|महिला स्पीड मेडल फाइनल
|जोगा पुर्ती
|क्वालिफाई करने पर
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