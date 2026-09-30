Asian Games 2026: ग्रीको-रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, फिलिपींस के कैलम जॉस्टन रॉबर्ट्स को 9-0 हराया

Sunil Kumar beats Callum Roberts: सुनील कुमार ने फिलीपींस के कैलम जॉस्टन रॉबर्ट्स को 9-0 से हराया और लगातार एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। इस तरह सुनील कुमार एशियन गेम्स में ग्रीको-रोमन कुश्ती में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं।

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