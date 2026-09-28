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Asian Games 2026: शूटिंग में एक और पदक, ईशा सिंह ने भारत को दिलाया सिल्वर

Esha Singh: एशियन गेम्स 2026 में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। चीन की जिओ जियारुइक्सुआन ने शूट-ऑफ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 28, 2026

esha singh asian games 2026

ईशा सिंह, भारतीय शूटर। (File Photo- IANS)

Esha Singh settles for silver: भारत की निशानेबाज ईशा सिंह ने 2026 एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में ईशा का मुकाबला चीन की जिओ जियारुइक्सुआन से हुआ। दोनों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। आखिर में शूट-ऑफ में ईशा को हार मिली।

शुरुआत में ईशा ने बनाई बढ़त

ईशा ने फाइनल की शुरुआत शानदार तरीके से की। पहली सीरीज में उन्होंने पांचों निशाने सही लगाए। इससे वह शुरुआत में सबसे आगे रहीं। दूसरी सीरीज में उन्होंने चार निशाने लगाए। 10 शॉट के बाद भी ईशा बढ़त पर थीं।

तीसरी सीरीज में ईशा ने तीन हिट लगाए। इसके बाद वह दूसरे स्थान पर खिसक गईं। चीन की श्याओ 13 अंकों के साथ आगे निकल गईं। ईशा ने अगली सीरीज में चार हिट लगाकर वापसी की। 20 शॉट के बाद दोनों के 16-16 अंक थे।

आखिरी दौर में बढ़ा रोमांच

25 शॉट के बाद ईशा और जिओ जियारुइक्सुआन के 20-20 अंक थे। उत्तर कोरिया की किम ह्योन-सुक भी शीर्ष मुकाबले में थीं। अगले दौर में ईशा तीसरे स्थान पर खिसक गईं। इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की। एक सीरीज में पांचों निशाने सही लगाकर उन्होंने पदक की दौड़ में खुद को मजबूत किया। फाइनल का आखिरी दौर बेहद रोमांचक रहा। इसके बाद पदकों की स्थिति तय करने के लिए शूट-ऑफ हुआ।

शूट-ऑफ में पक्का किया रजत

ईशा और किम के बीच शूट-ऑफ हुआ। शुरुआती दो सीरीज में दोनों ने तीन-तीन हिट लगाए। अगले राउंड में ईशा ने तीन निशाने साधे। किम दो ही हिट कर सकीं। इससे ईशा ने कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया।

इसके बाद गोल्ड मेडल के लिए ईशा और जिओ जियारुइक्सुआन आमने-सामने थीं। दोनों के 38-38 अंक थे। निर्णायक शूट-ऑफ में श्याओ ने तीन और ईशा ने दो निशाने लगाए। इस तरह श्याओ ने गोल्ड और ईशा ने सिल्वर मेडल जीता।

भारत के खाते में 39वां मेडल

ईशा का सिल्वर मेडल एशियन गेम्स में भारत का 39वां पदक है। भारत ने अब तक 4 गोल्ड, 17 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उत्तर कोरिया की किम ह्योन-सुक ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

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Asian Games 2026

Updated on:

28 Sept 2026 12:14 pm

Published on:

28 Sept 2026 11:52 am

Hindi News / Sports / Other Sports / Asian Games 2026: शूटिंग में एक और पदक, ईशा सिंह ने भारत को दिलाया सिल्वर

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