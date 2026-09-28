Asian Games 2026: शूटिंग में एक और पदक, ईशा सिंह ने भारत को दिलाया सिल्वर

25 शॉट के बाद ईशा और जिओ जियारुइक्सुआन के 20-20 अंक थे। उत्तर कोरिया की किम ह्योन-सुक भी शीर्ष मुकाबले में थीं। अगले दौर में ईशा तीसरे स्थान पर खिसक गईं। इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की। एक सीरीज में पांचों निशाने सही लगाकर उन्होंने पदक की दौड़ में खुद को मजबूत किया। फाइनल का आखिरी दौर बेहद रोमांचक रहा। इसके बाद पदकों की स्थिति तय करने के लिए शूट-ऑफ हुआ।