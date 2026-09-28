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Asian Games 2026: कोरियाई खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचीं पिंकी बलहारा, कुराश में भारत का पदक पक्का

Pincky Balhara confirms Asian Games medal: एशियन गेम्स 2026 में भारत का एक और पदक पक्का हुआ। पिंकी बलहारा ने कुराश के महिलाओं के 78 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 28, 2026

Asian Games medal in Kurash.

भारत की पिंकी बलहारा ने कुराश में पदक पक्का किया। (File Photo- SAI Media)

Pincky Balhara: एशियन गेम्स 2026 में भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। दरअसल, भारत की पिंकी बलहारा ने कुराश में महिलाओं के 78 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पिंकी ने क्वार्टरफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया की लिम गारम को 3-0 से हराकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया।

आपको बता दें कि 2018 एशियन गेम्स में पिंकी बलहारा ने सिल्वर मेडल जीता था। हालांकि 2023 में हुए हांगझोऊ एशियन गेम्स में वह क्वार्टरफाइनल में बाहर हो गई थीं। उनकी इस जीत से भारत के लिए इस खेल में एक और पदक सुनिश्चित हो गया है।

कंपाउंड तीरंदाजी के क्वार्टरफाइनल में गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु

भारत के गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने सोमवार को यहां पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी व्यक्तिगत स्पर्धा के राउंड ऑफ 16 में हमवतन साहिल जाधव को बेहद करीबी मुकाबले में 149-148 से हराकर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दोनों तीरंदाजों ने शानदार सटीकता का प्रदर्शन किया, लेकिन अंतिम चरण में गणेश ने बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की।

गणेश ने इससे पहले राउंड ऑफ 32 में इंडोनेशिया के सोस्तार अंडारू रिनाल्डी को 144-142 से हराया था। जाधव के खिलाफ जीत दर्ज कर उन्होंने क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब क्वार्टरफाइनल में उनका सामना 1 अक्टूबर को चीनी ताइपे के चेन चिएह-लुन से होगा। इस नतीजे के साथ पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में गणेश ही अब इकलौते भारतीय खिलाड़ी बचे हैं।

शिवराज बाबू शॉर्टबोर्ड सर्फिंग स्पर्धा से बाहर

एशियन गेम्स के नौवें दिन भारत के सिवराज बाबू पुरुषों की शॉर्टबोर्ड सर्फिंग स्पर्धा से बाहर हो गए। राउंड 3 में उन्हें फिलीपींस के अल्सिसो जयुआर्ड ने 11.50-7.83 के स्कोर से हराया।

नौवें दिन भारत के कई एथलीट पदक स्पर्धाओं में भी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज में अविनाश साबले, पुरुषों की लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर, पुरुषों की भाला फेंक में यश वीर सिंह और रोहित यादव तथा पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह शामिल हैं।

मुक्केबाजी में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किग्रा क्वार्टरफाइनल में दक्षिण कोरिया की सेओंग सुयोन का सामना करेंगी।

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Asian Games 2026

Updated on:

28 Sept 2026 09:38 am

Published on:

28 Sept 2026 09:18 am

Hindi News / Sports / Asian Games 2026: कोरियाई खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचीं पिंकी बलहारा, कुराश में भारत का पदक पक्का

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