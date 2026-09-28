Asian Games 2026: कोरियाई खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचीं पिंकी बलहारा, कुराश में भारत का पदक पक्का

गणेश ने इससे पहले राउंड ऑफ 32 में इंडोनेशिया के सोस्तार अंडारू रिनाल्डी को 144-142 से हराया था। जाधव के खिलाफ जीत दर्ज कर उन्होंने क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब क्वार्टरफाइनल में उनका सामना 1 अक्टूबर को चीनी ताइपे के चेन चिएह-लुन से होगा। इस नतीजे के साथ पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में गणेश ही अब इकलौते भारतीय खिलाड़ी बचे हैं।