Asia Games 2026: अभय सिंह ने बढ़ाया मान, तमिलनाडु सरकार ने घोषित किया 50 लाख रुपए का इनाम

तमिलनाडु मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने 'एक्स' पोस्ट में कहा, 'जापान में आयोजित 20वें एशियन गेम्स में स्क्वैश के पुरुष एकल वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर तमिलनाडु और भारत का गौरव बढ़ाने वाले स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह को मैं अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उनकी इस शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से उन्हें 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह की यह जीत तमिलनाडु के युवा खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों के लिए नई प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मैं कामना करता हूं कि वे भविष्य में भी अनेक सफलताएं हासिल कर तमिलनाडु और भारत का गौरव बढ़ाते रहें।'