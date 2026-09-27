IND vs WI, 1st ODI: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीता, बॉलिंग का लिया फैसला, नमन धीर का डेब्यू

India vs West Indies 1st ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम अगस्त 2023 के बाद पहली बार कैरेबियाई टीम के खिलाफ कोई वनडे खेलने उतरेगी। आगामी वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के लिए हर मुकाबला अहम है। भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है, जबकि वेस्टइंडीज टीम का नेतृत्व शाई होप कर रहे हैं।