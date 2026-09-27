Asian Games 2026, Women’s Badminton: भारत की पीवी सिंधु क्वार्टरफाइनल में हारीं, चीन की चेन यू फेई ने दी मात

टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता चेन यू फेई के खिलाफ पीवी सिंधु ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला गेम 21-11 से अपने नाम किया। दूसरा गेम बेहद रोमांचक रहा। ब्रेक तक पीवी सिंधु 11-10 से बढ़त बनाए हुए थीं। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और स्कोर 16-16 से बराबर हो गया। सिंधु ने शानदार स्मैश लगाकर अगला अंक हासिल किया और 17-16 की बढ़त बना ली। हालांकि, चेन यू फेई ने धैर्य बनाए रखा और मजबूत वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-18 से जीत लिया। दूसरा गेम जीतने के साथ ही मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंच गया।