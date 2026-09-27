IND vs WI 1st ODI: आज क्रिकेट के मैदान पर उतरेगी भारत की वनडे टीम, वेस्टइंडीज से होगा मुकाबला, जानें सभी डिटेल्स

एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को तिरुवनंतपुरम में बारिश होने का अनुमान है। हालांकि, बारिश होने के ज्यादा चांस सुबह के समय हैं और उसके बाद मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है।ओवरकास्ट कंडिशन की वजह से तिरुवनंतपुरम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार हो जाती है। शुरुआत ओवर्स में बल्लेबाजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है।