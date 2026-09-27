27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs WI 1st ODI: आज क्रिकेट के मैदान पर उतरेगी भारत की वनडे टीम, वेस्टइंडीज से होगा मुकाबला, जानें सभी डिटेल्स

IND vs WI 1st ODI भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 27, 2026

Most partnership runs across formats for India

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। (Photo Credit - IANS)

India vs West Indies 1st ODI Update: एशिया के एथलीट इस वक्त जापान पहुंचे हैं, जहां एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम भी वहां पहुंची है, जहां उसका पहला मुकाबला अफगानिस्तान से 28 सितंबर को होगा। दूसरी ओर आज भारत की मेंस क्रिकेट टीम वनडे मुकाबले में मैदान पर उतरेगी और सामने वेस्टइंडीज की टीम होगी। चलिए जानते हैं मैच से पहले सभी डिटेल्स।

जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम सीरीज का आगाज जीत के साथ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप 2027 को देखते हुए इस सीरीज को काफी अहम माना जा रहा है। गिल रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में शामिल यशस्वी जायसवाल को इस सीरीज में मौका मिलता है या नहीं।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 142 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 72 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 64 मैचों में कैरेबियाई टीम ने जीत दर्ज की है। पिछले 6 में से 5 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है। वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ आखिरी जीत साल 2023 में मिली थी।

कब और कहां देखें लाइव?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। यह मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, जिसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स और डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा जियोस्टार पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

बारिश के कितने आसार?

एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को तिरुवनंतपुरम में बारिश होने का अनुमान है। हालांकि, बारिश होने के ज्यादा चांस सुबह के समय हैं और उसके बाद मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है।ओवरकास्ट कंडिशन की वजह से तिरुवनंतपुरम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार हो जाती है। शुरुआत ओवर्स में बल्लेबाजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

27 Sept 2026 08:09 am

Published on:

27 Sept 2026 07:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 1st ODI: आज क्रिकेट के मैदान पर उतरेगी भारत की वनडे टीम, वेस्टइंडीज से होगा मुकाबला, जानें सभी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में पिछले दो दशकों से अजेय है भारत, डराने वाले हैं टीम इंडिया के आंकड़े

IND vs WI ODI Stats
क्रिकेट

IND vs WI: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले ODI में बदल जाएगी आधी टीम, जानें कौन से नए चेहरों को मिलेगा मौका

IND vs WI 1st ODI Playing XI
क्रिकेट

IND Vs WI 1st ODI Live Streaming: रोहित-विराट कल दिखेंगे एक्शन में, नोट कर लीजिए मैच टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Rohit Sharma virat kohli kl Rahul
क्रिकेट

Josh Inglis: ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका, जोश इंगलिस साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर

Josh Inglis injured
क्रिकेट

IND vs AFG: अगर भारत-अफगानिस्तान का मैच हुआ रद्द, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, जानें एशियन गेम्स का नियम

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.