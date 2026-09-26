IND vs WI 1st ODI Playing XI Prediction: भारतीय टीम रविवार 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम से वेस्‍टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करने जा रही है। शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया से इस घरेलू सीरीज की शुरुआत बड़ी जीत की उम्‍मीद होगी। भारत की पिछली वनडे सीरीज के मुकाबले इस बार कई नए चेहरों को वनडे टीम में जगह दी गई है। इसके पीछे की वजह कुछ प्‍लेयर्स का एशियन गेम्‍स 2026 के लिए भारतीय टी20 टीम का हिस्सा होना है, जापान भारत का प्रतिनिधित्‍व कर रहे हैं। इसके बावजूद बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने विंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए एक अच्‍छी टीम का चयन किया है। ऐसे में पहले वनडे में कौन-कौन से खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है? आइये आपको भी बताते हैं।