भारतीय तीरंदाजों ने Asian Games में रचा इतिहास, कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि भारतीय तीरंदाजों का पहले सेट में हर तीर X पर लगा। दूसरे गेम में तीन तीर एक्स लगे, जबकि तीसरे और चौथे सेट में एक-एक तीर X पर लगे थे। हालांकि, इस दौरान सभी तीर कम से कम 10 अंक हासिल करने में सफल रहे। दूसरी ओर, मंगोलिया के तीरंदाजों ने 16 तीर में से सिर्फ दो तीर को ही X पर निशाना लगा पाए। आपको बता दें कि भारतीय टीम का सामना अब कजाकिस्तान से होगा, जिसने चीनी ताइपे को 160-156 के स्कोर से हराया था।