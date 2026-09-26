3:30 AM सर्फिंग पुरुष शॉर्टबोर्ड, राउंड-3 किशोर कुमार, सिवराज बाबू अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

4:00 AM एथलेटिक्स महिला मैराथन रेस वॉक फाइनल मंजू रानी, प्रियंका गोस्वामी पदक स्पर्धा

4:30 AM तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड टीम एलिमिनेशन साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

4:30 AM तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम एलिमिनेशन ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनीपर्थी, पृथिका प्रदीप अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

5:30 AM सेपक टकरॉ महिला डबल्स, दिन-1 लेइरेंटोनबी देवी एलांगबाम/प्रीति लैंगोलजाम/मेनेनु त्सुक्रू प्रारंभिक चरण

6:00 AM बैडमिंटन महिला डबल्स क्वार्टरफाइनल भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

6:00 AM बैडमिंटन मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफाइनल भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

6:00 AM घुड़सवारी ड्रेसाज व्यक्तिगत फाइनल भारतीय ड्रेसाज टीम पदक स्पर्धा

6:00 AM फेंसिंग महिला सेबर टीम सीए भवानी देवी और टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

6:00 AM कुराश महिला 57 किग्रा प्रारंभिक राउंड भारती, संगीता बलहारा अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

6:00 AM कुराश पुरुष +90 किग्रा प्रारंभिक राउंड विशाल, यश कुमार अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

6:10 AM शूटिंग महिला 25 मीटर पिस्टल, प्रिसीजन क्वालिफिकेशन मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत क्वालिफिकेशन

6:30 AM शूटिंग पुरुष ट्रैप, दिन-1 शपथ भारद्वाज, कायनान चेनाई, अहवर रिजवी क्वालिफिकेशन

6:30 AM शूटिंग महिला ट्रैप, दिन-1 नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत, मनीषा कीर क्वालिफिकेशन

6:45 AM तीरंदाजी रिकर्व मिक्स्ड टीम एलिमिनेशन भारत की मिक्स्ड टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

6:45 AM तीरंदाजी कंपाउंड मिक्स्ड टीम एलिमिनेशन भारत की मिक्स्ड टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

7:54 AM सर्फिंग महिला शॉर्टबोर्ड क्वार्टरफाइनल भारतीय सर्फर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

9:30 AM बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स क्वार्टरफाइनल भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

9:30 AM बैडमिंटन महिला सिंगल्स क्वार्टरफाइनल पीवी सिंधु/भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

9:30 AM बैडमिंटन पुरुष डबल्स क्वार्टरफाइनल भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

10:00 AM तीरंदाजी पुरुष रिकर्व टीम एलिमिनेशन धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

10:00 AM तीरंदाजी महिला रिकर्व टीम एलिमिनेशन अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

10:06 AM सर्फिंग पुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टरफाइनल भारतीय सर्फर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

12:30 PM वॉलीबॉल पुरुष प्रारंभिक राउंड, मैच-7 भारत vs वियतनाम ग्रुप स्टेज

3:30 PM हॉकी महिला पूल B भारत vs सिंगापुर पूल स्टेज

3:35 PM एथलेटिक्स पुरुष डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो तेजस्विन शंकर, थौफीक नौशाद डेकाथलॉन इवेंट

3:40 PM एथलेटिक्स महिला लॉन्ग जंप फाइनल शैली सिंह, एंसी सोजन एडप्पिल्ली पदक स्पर्धा, क्वालिफिकेशन पर निर्भर

4:05 PM एथलेटिक्स महिला 200 मीटर फाइनल हरिता भद्रा/उन्नति अयप्पा बोल्लांड, यदि क्वालिफाई करती हैं पदक स्पर्धा

4:15 PM एथलेटिक्स पुरुष 200 मीटर फाइनल अनीमेश कुजूर, यदि क्वालिफाई करते हैं पदक स्पर्धा

4:45 PM एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप फाइनल आदर्श राम जोति शंकर, सरवेश कुशारे पदक स्पर्धा

4:50 PM एथलेटिक्स महिला 100 मीटर हर्डल्स फाइनल ज्योति याराजी, नंदिनी कोंगन, यदि क्वालिफाई करती हैं पदक स्पर्धा

5:05 PM एथलेटिक्स पुरुष 800 मीटर, राउंड-1 कृष्ण कुमार, मोहम्मद अफसल पुलिक्कलाकाथ अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

5:30 PM एथलेटिक्स महिला जैवलिन थ्रो फाइनल भारतीय एथलीट, यदि क्वालिफाई करती हैं पदक स्पर्धा

5:40 PM एथलेटिक्स पुरुष डेकाथलॉन 1500 मीटर तेजस्विन शंकर, थौफीक नौशाद डेकाथलॉन की अंतिम स्पर्धा

5:50 PM एथलेटिक्स महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल अंकिता ध्यानी, पारुल चौधरी पदक स्पर्धा

6:15 PM एथलेटिक्स महिला 4x100 मीटर रिले हीट्स भारत की रिले टीम फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी