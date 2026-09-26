India vs Japan Asian Games Hockey: भारत की लगातार चौथी जीत, जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा

भारत के अलावा साउथ कोरिया ने भी चार बार (1986, 1994, 2003 और 2006) गोल्ड मेडल जीता है। वहीं, पाकिस्तान की मेंस हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में सबसे अधिक आठ बार गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2010 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। पाकिस्तान ने 1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990 और 2010 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था।