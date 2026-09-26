ब्रॉन्ज जीतकर जोशना-वेलावन ने बढ़ाया भारत का मान, तमिलनाडु सरकार ने 30-30 लाख रुपए के पुरस्कार का किया ऐलान

इस संबंध में राज्य सरकार ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल @CMOTamilNadu पर लिखा, 'जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेलों में स्क्वैश की मिश्रित युगल (मिक्स्ड डबल्स) स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत और तमिलनाडु का गौरव बढ़ाने वाले स्क्वैश खिलाड़ियों जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इन खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से दोनों खिलाड़ियों को 30-30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उनकी यह सफलता तमिलनाडु की युवा पीढ़ी के खिलाड़ियों को नई प्रेरणा और आत्मविश्वास देगी। तमिलनाडु सरकार जोशना और वेलावन जैसे प्रतिभाशाली सभी खिलाड़ियों के साथ हमेशा मजबूती से खड़ी रहेगी। मैं कामना करता हूं कि वे भविष्य में भी कई और उपलब्धियां हासिल करें और देश व राज्य का नाम रोशन करें।'