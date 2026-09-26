एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीता तीसरा गोल्ड, महिला कबड्डी टीम ने ईरान को खिताबी मुकाबले में हराया

India Women's Team Wins Gold Medal At Asian Games 2026: एशियन गेम्स वूमेंस कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। यह एशियन गेम्स इतिहास का टीम इंडिया का चौथा गोल्ड मेडल है। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने ईरान को 37-34 के अंतर से हराया। शनिवार को टोकाई सिटीजन जिम्नेशियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत और ईरान के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर मैच को एकतरफा बनाने की कोशिश की लेकिन दूसरे हाफ में ईरान ने शानदार वापसी की। लेकिन पहले हाफ में 6 अंक की बढ़त काम आई और भारत फिर से चैंपियन बन गया।