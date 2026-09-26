48 सेकेंड से मिस हुआ गोल्ड, फिर भी Sawan Barwal ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, 44 साल बाद मैराथन में जीता मेडल

इससे पहले 1982 एशियन गेम्स में होसुर कुक्कप्पा सीतारामन ने मैराथन में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद एशियन गेम्स में मैराथन इवेंट में देश का पहला मेडल है। सावन बारवाल देश के पहले ऐसे एथलीट हैं, जिन्होंने देश के बाहर एशियन गेम्स में मेडल जीता है। इससे पहले जो तीन मेडल आए हैं, वे सभी भारत में हुए एशियाई गेम्स में हैं। सबसे पहले 1951 में आयोजित एशियाई गेम्स में छोटा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। इसी साल सूरत सिंह माथुर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सीतारामन ने 1982 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन सावन बारवाल ने जापान में आयोजित एशियाई गेम्स के मैराथन इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया।