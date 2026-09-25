Asian Games 2026: भारत के कल 5 मेडल कन्फर्म, जानें कौन-कौन से इवेंट में कितने बजे उतरेंगे भारतीय एथलीट

भारतीय कबड्डी टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/India_AllSports)
India Asian Games 2026 schedule for September 26 Medal event: एशियन गेम्स 2026 में भारत शनिवार 26 सितंबर को मेडल टेबल में लंबी छलांग लगा सकता है। कबड्डी समेत कुल पांच इवेंट में भारत मेडल कन्फर्म हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स, शूटिंग, कैनो स्प्रिंट, स्क्वैश, आर्चरी, बॉक्सिंग, फेंसिंग, सर्फिंग, टेबल टेनिस, हॉकी और ईस्पोर्ट्स में क्वालिफिकेशन राउंड, नॉकआउट मुकाबले और ग्रुप-स्टेज मैच भी होंगे। जहां भारत की झोली में कई और मेडल भी आ सकते हैं। भारतीय एथलीट कल कौन-कौन से मेडल इवेंट में कितने बजे उतरेंगे आइये आपको भी बताते हैं।
भारत शनिवार को कबड्डी में दो बड़े मेडल इवेंट में हिस्सा लेगा। जहां उसके दो सिल्वर पक्के हैं। हालांकि भारत से इन दोनों इवेंट में गोल्ड मेडल की उम्मीद है। भारतीय समयानुसार, सुबह 9:30 बजे भारतीय महिला टीम ईरान के खिलाफ गोल्ड मेडल मैच खेलेगी, जबकि पुरुष टीम दोपहर 2:30 बजे से गोल्ड मेडल मैच खेलेगी, जिसमें विपक्षी टीम अभी कन्फर्म नहीं है।
|समय (IST)
|खेल
|इवेंट/स्टेज
|भारतीय खिलाड़ी/मुकाबला
|स्थिति
|4:00 AM
|एथलेटिक्स
|पुरुष मैराथन फाइनल
|सावन बरवाल, कार्तिक करकेरा
|पदक स्पर्धा
|6:15 AM
|शूटिंग
|महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन क्वालिफिकेशन व टीम फाइनल
|आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन, विदार्सा कोचलुमकल विनोद
|टीम पदक स्पर्धा; व्यक्तिगत फाइनल क्वालिफिकेशन पर निर्भर
|6:30 AM
|कैनो स्प्रिंट
|पुरुष कयाक सिंगल 500 मीटर सेमीफाइनल
|हर्षवर्धन सिंह शक्तावत
|फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी
|6:50 AM
|कैनो स्प्रिंट
|मिक्स्ड कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल
|पार्वती गीता / प्रसन्न कुमार चेम्पाडियिल सत्यप्रकाश
|फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी
|8:10 AM
|एथलेटिक्स
|महिला लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन
|शैली सिंह (ग्रुप A), एंसी सोजन (ग्रुप B)
|फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी
|8:20 AM
|कैनो स्प्रिंट
|मिक्स्ड कैनो डबल 500 मीटर फाइनल
|राजू रावत / नेहा देवी लीचोनबाम
|पदक स्पर्धा
|8:30 AM
|स्क्वैश
|मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल
|जोशना चिनप्पा / वेलावन सेंथिलकुमार vs ली का यी / टैंग मिंग होंग (हांगकांग)
|कांस्य पदक पक्का
|9:30 AM
|कबड्डी
|महिला टीम गोल्ड मेडल मैच
|भारत vs ईरान
|गोल्ड मेडल मैच
|10:30 AM
|स्क्वैश
|महिला सिंगल्स सेमीफाइनल
|अनाहत सिंह vs सातोमी वातानाबे (जापान)
|कांस्य पदक पक्का
|11:15 AM
|स्क्वैश
|पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल
|अभय सिंह vs मुहम्मद इरफान (पाकिस्तान)
|कांस्य पदक पक्का
|2:30 PM
|कबड्डी
|पुरुष टीम गोल्ड मेडल मैच
|भारत vs प्रतिद्वंद्वी तय होना बाकी
|गोल्ड मेडल मैच
|4:04 PM
|एथलेटिक्स
|महिला 100 मीटर हर्डल्स राउंड-1, हीट 1
|ज्योति याराजी
|फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी
|4:12 PM
|एथलेटिक्स
|महिला 100 मीटर हर्डल्स राउंड-1, हीट 2
|नंदिनी कोंगन
|फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी
|4:30 PM
|एथलेटिक्स
|पुरुष शॉटपुट फाइनल
|तजिंदरपाल सिंह तूर, करनवीर सिंह
|पदक स्पर्धा
|5:05 PM
|एथलेटिक्स
|पुरुष ट्रिपल जंप फाइनल
|प्रवीण चित्रवेल, कार्तिक उन्नीकृष्णन
|पदक स्पर्धा
|5:21 PM
|एथलेटिक्स
|पुरुष 1500 मीटर राउंड-1, हीट 1
|यूनुस शाह
|फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी
|5:31 PM
|एथलेटिक्स
|पुरुष 1500 मीटर राउंड-1, हीट 2
|गुलवीर सिंह
|फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी
|6:45 PM
|एथलेटिक्स
|महिला 1500 मीटर फाइनल
|पूजा, पारुल चौधरी
|पदक स्पर्धा
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