Asian Games 2026: भारत के कल 5 मेडल कन्फर्म, जानें कौन-कौन से इवेंट में कितने बजे उतरेंगे भारतीय एथलीट

4:00 AM एथलेटिक्स पुरुष मैराथन फाइनल सावन बरवाल, कार्तिक करकेरा पदक स्पर्धा

6:15 AM शूटिंग महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन क्वालिफिकेशन व टीम फाइनल आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन, विदार्सा कोचलुमकल विनोद टीम पदक स्पर्धा; व्यक्तिगत फाइनल क्वालिफिकेशन पर निर्भर

6:30 AM कैनो स्प्रिंट पुरुष कयाक सिंगल 500 मीटर सेमीफाइनल हर्षवर्धन सिंह शक्तावत फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

6:50 AM कैनो स्प्रिंट मिक्स्ड कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल पार्वती गीता / प्रसन्न कुमार चेम्पाडियिल सत्यप्रकाश फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

8:10 AM एथलेटिक्स महिला लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन शैली सिंह (ग्रुप A), एंसी सोजन (ग्रुप B) फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

8:20 AM कैनो स्प्रिंट मिक्स्ड कैनो डबल 500 मीटर फाइनल राजू रावत / नेहा देवी लीचोनबाम पदक स्पर्धा

8:30 AM स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल जोशना चिनप्पा / वेलावन सेंथिलकुमार vs ली का यी / टैंग मिंग होंग (हांगकांग) कांस्य पदक पक्का

9:30 AM कबड्डी महिला टीम गोल्ड मेडल मैच भारत vs ईरान गोल्ड मेडल मैच

10:30 AM स्क्वैश महिला सिंगल्स सेमीफाइनल अनाहत सिंह vs सातोमी वातानाबे (जापान) कांस्य पदक पक्का

11:15 AM स्क्वैश पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल अभय सिंह vs मुहम्मद इरफान (पाकिस्तान) कांस्य पदक पक्का

2:30 PM कबड्डी पुरुष टीम गोल्ड मेडल मैच भारत vs प्रतिद्वंद्वी तय होना बाकी गोल्ड मेडल मैच

4:04 PM एथलेटिक्स महिला 100 मीटर हर्डल्स राउंड-1, हीट 1 ज्योति याराजी फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

4:12 PM एथलेटिक्स महिला 100 मीटर हर्डल्स राउंड-1, हीट 2 नंदिनी कोंगन फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

4:30 PM एथलेटिक्स पुरुष शॉटपुट फाइनल तजिंदरपाल सिंह तूर, करनवीर सिंह पदक स्पर्धा

5:05 PM एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप फाइनल प्रवीण चित्रवेल, कार्तिक उन्नीकृष्णन पदक स्पर्धा

5:21 PM एथलेटिक्स पुरुष 1500 मीटर राउंड-1, हीट 1 यूनुस शाह फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी

5:31 PM एथलेटिक्स पुरुष 1500 मीटर राउंड-1, हीट 2 गुलवीर सिंह फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी