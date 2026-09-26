भारतीय महिला शूटिंग टीम ने जीता रजत पदक, 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन चीन ने गेम्स रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड

50m Rifle 3 Positions Women Team Final: आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन और विदार्सा विनोद की भारतीय तिकड़ी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में सिल्वर मेडल जीत लिया। इस इवेंट में चीन ने रिकॉर्ड अंक हासिल कर गोल्ड पर कब्जा किया। तीनों ने फाइनल राउंड में कुल 1763 अंक हासिल किए। चीन ने 1773 पॉइंट्स के साथ टीम गोल्ड, जबकि कजाकिस्तान ने 1754 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज जीता। भारतीय तिकड़ी पूरे राउंड के दौरान मेडल की दौड़ में बनी रही। नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग पोजीशन में उनके स्कोर ने एक मजबूत टीम टोटल बनाया। तिलोत्तमा और आशी शुरुआती स्टेज में लीडिंग शूटर्स में से थीं, जबकि विदरसा ने नीलिंग में मुश्किल शुरुआत के बाद काफी रिकवरी की।