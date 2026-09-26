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भारतीय महिला शूटिंग टीम ने जीता रजत पदक, 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन चीन ने गेम्स रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड

50m Rifle 3 Positions Women Team Final: आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन और विदार्सा विनोद की भारतीय तिकड़ी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में सिल्वर मेडल जीत लिया। इस इवेंट में चीन ने रिकॉर्ड अंक हासिल कर गोल्ड पर कब्जा किया।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 26, 2026

India Womens Shooter

भारतीय महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल (फोटो- IANS)

50m Rifle 3 Positions Women Team Final: आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन और विदार्सा विनोद की भारतीय तिकड़ी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में सिल्वर मेडल जीत लिया। इस इवेंट में चीन ने रिकॉर्ड अंक हासिल कर गोल्ड पर कब्जा किया। तीनों ने फाइनल राउंड में कुल 1763 अंक हासिल किए। चीन ने 1773 पॉइंट्स के साथ टीम गोल्ड, जबकि कजाकिस्तान ने 1754 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज जीता। भारतीय तिकड़ी पूरे राउंड के दौरान मेडल की दौड़ में बनी रही। नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग पोजीशन में उनके स्कोर ने एक मजबूत टीम टोटल बनाया। तिलोत्तमा और आशी शुरुआती स्टेज में लीडिंग शूटर्स में से थीं, जबकि विदरसा ने नीलिंग में मुश्किल शुरुआत के बाद काफी रिकवरी की।

इंडिविजुअल के फाइनल में पहुंची भारतीय तिकड़ी

तिलोत्तमा खास तौर पर कंसिस्टेंट थीं। नीलिंग और प्रोन स्टेज के बाद वह टॉप तीन में पहुंच गईं। आखिरकार उन्होंने इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन में 590 पॉइंट्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और आठ-शूटर फाइनल में जगह बनाई। विदरसा ने भी आखिर में अहम बढ़त हासिल की। नीलिंग के दौरान स्टैंडिंग में नीचे गिरने के बाद उन्होंने प्रोन और स्टैंडिंग में मजबूती से वापसी की और 588 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर क्वालिफिकेशन पूरा किया। वह फाइनल में तिलोत्तमा के साथ शामिल हुईं।

इस बीच, आशी एक मुश्किल स्टैंडिंग सीरीज़ के बाद इंडिविजुअल फाइनल में जगह नहीं बना पाईं। वह 585 पॉइंट्स के साथ 15वें स्थान पर रहीं, लेकिन टीम स्टैंडिंग में भारत के सिल्वर मेडल जीतने में उनका योगदान अहम रहा। क्वालिफिकेशन फॉर्मेट में शूटर्स को नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग में 20-20 शॉट पूरे करने थे। तीनों एथलीट्स के कुल स्कोर से टीम मेडल पोजीशन तय हुई, जबकि टॉप आठ इंडिविजुअल परफॉर्मर फाइनल में पहुंचे। हर देश से ज्यादा से ज्यादा दो शूटर ही क्वालिफाई कर सकते थे।

एक और पदक पर नजर

चीन की हान जियायू ने इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन में 594 पॉइंट्स के साथ टॉप किया, जबकि तिलोत्तमा के 590 पॉइंट्स ने उन्हें तीसरा स्थान दिलाया। विदरसा का 588 स्कोर छठे स्थान के लिए काफी था। टीम सिल्वर पहले ही पक्का हो चुका है। अब ध्यान इंडिविजुअल फाइनल पर है। तिलोत्तमा और विदरसा का ध्यान एक और पदक पर होगा।

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Asian Games 2026

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Sports news In Hindi

Updated on:

26 Sept 2026 09:26 am

Published on:

26 Sept 2026 08:21 am

Hindi News / Sports / Other Sports / भारतीय महिला शूटिंग टीम ने जीता रजत पदक, 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन चीन ने गेम्स रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड

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