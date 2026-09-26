Squash, Asian Games 2026: अनाहत सिंह स्क्वैश के फाइनल में पहुंचीं, रचा इतिहास; गोल्ड मेडल से एक कदम दूर

Anahat Singh: एशियन गेम्स 2026 में भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जापान की सातोमी वातानाबे को 3-2 से हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली। अनाहत एशियन गेम्स के इतिहास में महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने यह मुकाबला 9-11, 13-11, 12-10, 11-6, 11-3 के स्कोर से जीता। अब अनाहत लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने से सिर्फ एक जीत दूर हैं।