26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

Asian Games 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ी को धूल चटाकर अभय सिंह ने मेडल किया कन्फर्म, इतिहास रचने से एक जीत दूर

Asian Games 2026 के स्क्वैश मेंस सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह ने जगह बना ली है। अब फाइनल जीतने पर उनके पास इतिहास रचने और भारत के लिए मेंस सिंगल्स का पहला गोल्ड मेडल जीतने का मौका होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 26, 2026

Abhay Singh Reach Mens Singles Final

अभय सिंह ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को बुरी तरह हराया (फोटो- IANS)

Asian Games 2026 Squash Medal: एशियन गेम्स 2026 के स्क्वैश मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत के अभय सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। वह अब इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। अभय सिंह अगर फाइनल जीत लेते हैं, तो वह एशियन गेम्स के मेंस सिंगल्स इवेंट का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। साथ ही उन्हें लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 (LA 2028 Olympic Games) का टिकट भी मिल जाएगा।

पाकिस्तानी खिलाड़ी से लिया बदला

मोहम्मद इरफान ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के वीर चोटरानी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, तो वहीं अभय सिंह ने जापान के रियूनसुके को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी थी। अभय सिंह ने पिछले एशियन गेम्स में अनाहत सिंह के साथ मिक्स्ड डबल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार वह कम से कम सिल्वर मेडल तो कंफर्म कर चुके हैं। दूसरी ओर मोहम्मद इरफान को इस मुकाबले में हार के बावजूद मेडल मिल गया है, क्योंकि स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी का कम से कम कांस्य पदक कंफर्म हो जाता है।

अभय सिंह अब फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के नूर जमान से भिड़ सकते हैं, जो दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया के यान योंग से भिड़ेंगे। आपको बता दें कि फाइनल मुकाबला 27 सितंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा।

अभय सिंग के सामने इरफान ने डाले हथियार

सेमीफाइनल मुकाबले में अभय सिंह ने पहले ही गेम में पाकिस्तानी खिलाड़ी को 11-3 से हराया। दूसरे गेम में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अभय सिंह ने शानदार खेल दिखाते हुए दूसरे गेम को 12-10 से अपने नाम कर लिया। तीसरे गेम में पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी तरह से हथियार डाल चुके थे और 11-6 से अभय सिंह ने गेम को जीतकर मुकाबले को 3-0 से अपने नाम कर लिया।

आपको बता दें कि अब एशियन गेम्स के इतिहास में कोई भी भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स इवेंट का गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है। दीपिका पल्लिकल ने 2 बार वूमेंस सिंगल्स को ब्रॉन्ज जीता है तो जोशना चिनप्पा ने 2014 में कांस्य पदक जीता था। मेंस सिंगल्स में सौरव घोषाल दो बार गोल्ड मेडल से चुक गए हैं। 2014 और 2022 के एशियन गेम्स में उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। अभय सिंह अगर फाइनल जीत जाते हैं तो वह पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Sports News

Updated on:

26 Sept 2026 12:57 pm

Published on:

26 Sept 2026 12:27 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Asian Games 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ी को धूल चटाकर अभय सिंह ने मेडल किया कन्फर्म, इतिहास रचने से एक जीत दूर

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026

Asian Games 2026: भारत की पीवी सिंधु ने चिउ पिन-चियान को हराकर प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

PV Sindhu asian games 2026
अन्य खेल

ब्रॉन्ज जीतकर जोशना-वेलावन ने बढ़ाया भारत का मान, तमिलनाडु सरकार ने 30-30 लाख रुपए के पुरस्कार का किया ऐलान

Asian Games 2026
अन्य खेल

Squash, Asian Games 2026: अनाहत सिंह स्क्वैश के फाइनल में पहुंचीं, रचा इतिहास; गोल्ड मेडल से एक कदम दूर

Anahat singh
अन्य खेल

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीता तीसरा गोल्ड, महिला कबड्डी टीम ने ईरान को खिताबी मुकाबले में हराकर रचा इतिहास

India Kabaddi Team
अन्य खेल

भारतीय महिला शूटिंग टीम ने जीता रजत पदक, 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन चीन ने गेम्स रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड

India Womens Shooter
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.