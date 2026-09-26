Asian Games 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ी को धूल चटाकर अभय सिंह ने मेडल किया कन्फर्म, इतिहास रचने से एक जीत दूर

मोहम्मद इरफान ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के वीर चोटरानी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, तो वहीं अभय सिंह ने जापान के रियूनसुके को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी थी। अभय सिंह ने पिछले एशियन गेम्स में अनाहत सिंह के साथ मिक्स्ड डबल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार वह कम से कम सिल्वर मेडल तो कंफर्म कर चुके हैं। दूसरी ओर मोहम्मद इरफान को इस मुकाबले में हार के बावजूद मेडल मिल गया है, क्योंकि स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी का कम से कम कांस्य पदक कंफर्म हो जाता है।